PSV-middenvelder Paul Wanner staat deze week volop in de schijnwerpers in Duitsland. Dat heeft niet alleen te maken met de naderende Champions League-kraker tussen PSV en Bayern München, maar dat ging ook over de opvallende keuze buiten het clubvoetbal. De Oostenrijks-Duitse middenvelder leek een opmerkelijke keuze gemaakt omtrent zijn interlandcarrière, maar dat ontkracht hij ten stelligste.

De creatieveling beschikt over een dubbel paspoort en droeg jarenlang het shirt van de Duitse jeugdelftallen. Een definitieve doorbraak bleef echter uit, mede doordat hij afgelopen zomer ontbrak bij de selectie voor het EK onder 21. Volgens TZ had Wanner de knoop doorgehakt en zou hij kiezen voor Oostenrijk. Dat heeft de middenvelder van PSV tegengesproken. "Dit is niet waar. Ik heb nog geen besluit genomen. De tijd komt vanzelf, tot dan blijf ik mijn best doen. Ik focus mij alleen op PSV."

'Droom van een WK'

Zijn ambities steekt Wanner niet onder stoelen of banken. "Ik droom ervan om op een WK te spelen, maar tot die tijd wil en moet ik week na week presteren", vertelde de twintigjarige PSV'er aan de Duitse krant. Om dat doel kracht bij te zetten, professionaliseerde hij zijn aanpak de voorbije maanden aanzienlijk. Zo stelde hij een persoonlijke begeleidingsploeg samen. 'Zijn dieet werd afgestemd op zijn bloedwaarden en hij nam ook een persoonlijke fitnesscoach in de arm. Wanner verloor acht procent lichaamsvet en won zeven kilogram spiermassa.'

Fysieke verandering

Die fysieke metamorfose vertaalt zich ook op het veld. Trainer Peter Bosz stelde hem tot aan december nauwelijks op, maar sindsdien is hij één van de grote uitblinkers in het elftal van de Eindhovenaren. "Ik kom veel aan de bal, wat me goed ligt. Ik ben sterk aan de bal. Het is zeker een voordeel dat ik op meerdere posities kan spelen. Ik speel ook graag als nummer zes", zei hij eerder al bij BILD. "Ter vergelijking: Barcelona mist ook fysieke kracht op het middenveld; Pedri en De Jong zijn de technisch begaafdere opties op die positie. De manier waarop wij voetballen, past echt bij me. En ik moet net zo hard werken zonder bal."

Bijzondere clash met Bayern München

Woensdag wacht voor Wanner een bijzonder duel. In Eindhoven ontvangt PSV Bayern München, de club waar hij zijn opleiding genoot en die hem voor vijftien miljoen euro liet vertrekken. De ontmoeting roept gemengde gevoelens op. "Het wordt geen alledaagse wedstrijd: ik kom oud-teamgenoten en bekende gezichten tegen. We weten dat Bayern momenteel een van de beste teams ter wereld is. Maar wij hebben ook kwaliteit: we willen Bayern het moeilijk maken en proberen ze thuis te verslaan. Ik kijk in ieder geval erg uit naar deze wedstrijd."

