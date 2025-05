Uit Eredivisie vertrokken voetballer ziet Feyenoord-trainer Robin van Persie als 'mijn tweede vader'

De jonge Servische voetballer Miloš Luković (19) kwam in januari 2025 over van Strasbourg naar Heerenveen. Destijds was Robin van Persie nog de trainer van de Friese club. Over hem spreekt de aanvaller interessante woorden.

Voor zes miljoen euro vertrok Luković van het Servische IMT naar Strasbourg, maar door een blessure kwam hij daar niet uit de verf en vertrok hij naar zijn "tweede vader", zoals hij Robin van Persie omschrijft.

Zijn huurperiode in Nederland is afgelopen en Luković keert naar verwachting terug naar Strasbourg. Vanuit het Sportcentrum in Stara Pazova sprak hij met Sportal over de plannen van Servië Onder 21, dat zich voorbereidt op het EK.

Vader-zoonrelatie

Zijn tijd bij Heerenveen stemt hem niet helemaal tevreden. "Nee, ik denk dat het veel beter had gekund, met meer doelpunten", laat hij weten. Wel was de werkrelatie met Van Persie perfect, meent hij. "We hadden een fantastische relatie. Ik zag het als een vader-zoonrelatie", vertelt hij.

"Voordat ik kwam, had ik wat problemen met papierwerk en een dag of twee later stuurde hij me een berichtje. Toen ik aankwam, gaf hij me een dikke knuffel. Hij was dolblij dat ik er was en ik heb het die paar maanden erg naar mijn zin gehad. Jammer dat hij is vertrokken. We hebben elkaar twee keer gesproken sinds hij weg is, maar de laatste tijd niet meer."

Eredivisie

De speler kwam naar Heerenveen op voorspraak van Van Persie. "Robin had me opgemerkt en we hebben twee, drie videogesprekken gehad: hij, ik, mijn zaakwaarnemer en de directeur. Hij wilde me heel graag hebben en uiteindelijk is het gebeurd", aldus Luković.

Onder de hoede van Van Persie werkte hij vooral aan 'afwerken en loopacties in de ruimte. Die vaardigheden kwamen uitstekend van pas in de Eredivisie, die hij zo omschrijft: "Er wordt heel open gespeeld, wat mij erg goed ligt. Ik denk dat de verdedigers niet zo sterk zijn als in Frankrijk. Er is meer ruimte voor aanvallers zoals ik."

Feyenoord

Hij vergelijkt de Needrlandse competitie met de Franse Ligue 1. "Qua loopvermogen en kracht zijn het verschillende competities. Ik geef de voorkeur aan Nederland. Het is opener, meer spel met de bal. Het is niet alleen maar rennen en duels. Nederland is naar mijn mening ideaal voor een jonge speler zoals ik."

Gevraagd naar wat hij als volgende stap in zijn loopbaan ziet, spreekt hij de wens uit om naar Feyenoord te gaan. Inderdaad, waar Van Persie nu trainer is.