Robin van Persie krijgt duidelijk advies over Feyenoord-middenveld: 'Je moet hem uitleggen dat hij weg moet blijven bij Steijn'

Met de komst van Eredivisie-topscorer Sem Steijn is Feyenoord nog niet uitgeshopt: ook FC Groningen-talent Luciano Valente staat nadrukkelijk op het wensenlijstje. Als het aan hoofdtrainer Robin van Persie ligt, beschikt hij komend seizoen over beide veelbelovende middenvelders. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine besprak analist Robert Maaskant de situatie. "Steijn was Europees wel minder."

Feyenoord legde maar liefst tien miljoen euro op tafel voor Steijn en zal ook diep in de buidel moeten tasten voor Valente. Dit zet aan tot discussie: passen Steijn en Valente wel samen op één middenveld? "Ja, waarom niet?", zegt Maaskant stellig. "Ik ben opgevoed met Wiel Coerver en Johan Cruijff, die altijd zeiden: ‘Je moet je beste voetballers gewoon opstellen. Dan vind je maar een weg.’ Die twee kunnen echt wel met elkaar spelen."

Wondermiddel van topscorer Sem Steijn lijkt ondekt: 'Zou goed kunnen dat daar die doelpunten vandaan komen' Sem Steijn is niet alleen topscorer, maar ook speler van het jaar geworden dit seizoen in de Eredivisie. Na afloop van de Eredivisie Awards, waar hij beide prijzen binnenhengelde, sprak hij over een eventueel wondermiddel dat nog weleens tot al zijn doelpunten geleid kan hebben. "Eén ding is zeker, volgend jaar ga ik weer doelpunten maken."

Totaal andere types

Maaskant vindt het voornamelijk geen probleem om met Steijn en Valente te spelen, omdat het 'totaal andere types' zijn. "Steijn is veel slimmer in zijn manier van bewegen, ruimtes zoeken en afwerken. Valente is veel meer een loper en veel agressiever in zijn spel. Je moet Valente alleen uitleggen dat hij weg moet blijven bij Steijn. Dan kan het prima", luidt de conclusie van Maaskant.

Met andere woorden, met een goede verdeling van de rollen kan dit middenveld juist ontzettend complementair zijn. Steijn kan zijn scorend vermogen etaleren, terwijl Valente de meters maakt en het vuile werk opknapt.

Oranje blijft uit zicht voor Steijn

Ondanks zijn weergaloze seizoen – 31 goals in alle competities – komt Steijn nog niet in aanmerking voor Oranje-selectie van Ronald Koeman. Een begrijpelijke keuze, vindt Maaskant. "Hij heeft het fantastisch gedaan, maar was Europees wel minder. En die Europese prestaties tellen natuurlijk ook mee voor de bondscoach." Daarnaast wijst Maaskant erop dat de concurrentie groot is. "Je moet ook kijken waar andere jongens spelen, zoals Justin Kluivert en Xavi Simons."

"Ik had het Steijn echt wel gegund, maar je moet ook je ogen openhouden voor wat er in de rest van de competities gebeurt én je moet alle wedstrijden kijken. Dat doet maar één iemand: Ronald Koeman. Wij zien niet alle wedstrijden. Wij hebben een oordeel over Sem Steijn, omdat we die wedstrijden wél allemaal zien. Maar we hebben Xavi Simons niet zoveel zien spelen, hoor. Dat durf ik wel te zeggen", gaat Maaskant verder.

Feyenoorder Sem Steijn mocht 'nog één keer dat mooie shirt aan': 'Ik kwam als jongen en ga weg als man' Voor Eredivisie-topscorer Sem Steijn werd het een pijnlijk afscheid van FC Twente na 'een fantastische periode'. De middenvelder zag hoe AZ er in de slotseconden vandoor ging met het ticket voor de Conference League. Steijn mag zich echter bij Feyenoord gaan bewijzen. Dus viel het afscheid van FC Twente hem zwaar. "Ik kwam als jongen en ga weg als man", zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Erkenning geven

Toch zou Maaskant een beloning voor Steijn wel op zijn plaats vinden. "Alleen al om je eigen Eredivisie te promoten. Als je speler van het jaar wordt en je wint de topscorerstrofee als middenvelder, dan heb je dat verdiend."

Uiteindelijk worden beslissingen op basis van prestaties op het hoogste Europese niveau gemaakt, en daar viel Steijn volgens de analist nog wat te kort. "Feyenoord is een goede stap voor hem. Laat hem maar beslissend worden in de Champions League-voorrondes", zegt Maaskant, die Steijn ook wel buiten de Nederlandse landgrenzen had willen zien. "Maar goed, dat is denk ik de familieband. Dan kan die lekker in Den Haag gaan wonen."

Dit is de populaire dochter van trainer Maurice Steijn: Biba brak door dankzij vader én voetballende broer Sem Maurice Steijn en zijn zoon Sem zijn inmiddels bekende namen in de Nederlandse voetbalwereld. Zij worden regelmatig aangemoedigd door hun familie en dat heeft ervoor gezorgd dat ook Biba, de dochter van Maurice en het zusje van Sem, in de spotlights is komen te staan.

Bekijk De Maaskantine

In de twintigste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de oud-trainer zijn scherpe mening over het nieuwe aanstaande trainersduo van Ajax. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld wie de nieuwe assistent van Arne Slot moet worden, spreekt hij over Dirk Kuyt en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.