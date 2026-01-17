Real Madrid weet weer wat winnen is. In eigen huis werd Levante met 2-0 aan de kant gezet. Dat ging niet zonder slag of stoot en zelfs een overwinning was deze zaterdag niet genoeg om de fans blij te maken.

Real Madrid betrad het veld voor de wedstrijd tegen Levante, maar dit was geen gewone dag. Na de blamage in de Copa del Rey en het verlies van de Supercup-finale, ontvingen de tribunes het team met een oorverdovend fluitconcert. Alleen het clublied, dat door de geluidsinstallatie schalde, kon het protest tijdelijk overstemmen. Toen de muziek stopte, werd de onvrede in het Bernabéu meer dan duidelijk. Witte zakdoekjes verschenen en zelfs de harde kern, die probeerde te applaudisseren, werd uitgefloten.

Dit was te verwachten, want al bij aankomst met de spelersbus op het stadion voelden de spelers en de coach dat de fans niet in de stemming waren voor grappen. Hoewel niet talrijk, ontvingen de supporters de bus alleen met gefluit, zonder enige aanmoedigende kreten, zo meldt Marca.

Fluiten, fluiten en nog eens fluiten

Hetzelfde herhaalde zich toen de voetballers het veld opkwamen voor de warming-up. Er klonk gefluit, hoewel het stadion op dat moment gelukkig nog niet eens halfvol was. Mbappé zorgde even voor paniek bij de staf toen hij medische hulp nodig had na een botsing, maar keerde snel terug naar de training. Een nieuwe lading gefluit volgde toen de spelers vijftien minuten voor de aftrap de kleedkamer ingingen. Toen waren er al meer mensen in het stadion en klonk de onvrede luider. Ondertussen was Vinicius zichtbaar van streek in de tunnel, waardoor Mbappé hem moest troosten.

Voordat de spelers het veld opkwamen, werden de opstellingen zoals gebruikelijk via de geluidsinstallatie omgeroepen. De tribunes waren er klaar voor. Er volgde een fluitconcert, voornamelijk gericht op Bellingham en Vinicius, ondanks dat de muziek en de stem van de stadionspeaker luider klonken. De enigen die applaus kregen, waren Mbappé en Gonzalo García.

'Florentino, stap op!'

Na de aftrap van de wedstrijd ging het gefluit richting de spelers door, en er klonken zelfs spreekkoren als 'Florentino, stap op!'. Bellingham en Vinicius werden opnieuw het luidst uitgefloten bij elk balcontact.

Het werd uiteindelijk 2-0 voor Real Madrid. Een penalty na rust van Mbappé zorgde voor de openingstreffer en even later maakte verdediger Raul Asencio de tweede treffer van de middag.