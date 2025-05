Unieke prestatie van Nederlands vrouwenelftal O17 bij Europees kampioenschap

Groot succes voor de grootste vrouwelijke voetbaltalenten van Nederland: de Oranje Leeuwinnen Onder 17 zijn Europees kampioen. Oranje versloeg Noorwegen in de finale met 2-1. Het is voor het eerst dat Nederland in deze leeftijdscategorie bij de vrouwen het EK wint.

Het Nederlands elftal voor voetbalsters tot 17 jaar heeft voor het eerst de Europese titel gewonnen. In Tórshavn op de Faeröer rekende het team van bondscoach Sherida van Bruggen af met de Noorse meiden, die voor het eerst in de finale stonden.

Oranje begon het EK met een 4-1-overwinning op Oostenrijk, gevolgd door zeges op Noorwegen (2-0) en de Faeröer (9-0). In de halve finale werd er na strafschoppen afgerekend met Frankrijk.

De eerste Nederlandse goal kwam al vroeg: na drie minuten werd Tess van der Vliet wegegstoken door Anne Gelevert. Ze mikte secuur raak. In de tweede helft nam Ranneke Derks een hoge voorzet behendig aan en werkte ze de 2-0 binnen. Marie Preus zette Noorwegen nog op 2-1.

"Het is natuurlijk niet het eerste land waar je aan denkt om op vakantie te gaan", zei de bondscoach na de loting voor de kwalificatiefase over de locatie van het EK, Faroër. "Het is zeker bijzonder, maar los van de locatie willen we ons gewoon plaatsen voor het EK. Al was het in België, dan hadden we ons er net zo lief voor geplaatst."

Het was voor de bond van Faröer Eilanden de eerste keer dat daar een internationaal voetbaltoernooi is georganiseerd.

Succesen van Oranje Vrouwen

Eerder won Oranje O19 al eens het EK, in 2016, en de grootste prijs die de Nederlandse voetbalsters ooit behaalden was uiteraard het EK voetbal 2017, in eigen land.