Het vertrek van John Heitinga komt voor velen niet als een grote verrassing, toch heerst er ook medeleven voor de trainer, die met al zijn enthousiasme te werk ging. "Maar soms is er meer nodig om de klus te klaren", klinkt het bij de prominenten. "Het is super lastig voor hem", zeggen Hedwiges Maduro en Robert Maaskant.

"Het geluid van de supporters, dat is de druppel geweest", zegt Hedwiges Maduro over het vertrek van Heitinga bij Ajax. De oud-trainer van Ajax vervolgt: "Als je naar de resultaten kijkt was het ook niet goed, het was een optelsom waar de oproep van de supporters het einde was." Hij vindt het met name sneu voor Heitinga zelf. "Het is een jongen van de club en hij wil Ajax helpen. Maar dat is niet gelukt. Het is super lastig voor hem."

Verrassende timing

Robert Maaskant spreekt ook gauw over het persoonlijke drama voor Heitinga. "Het bleek vanaf dag één geen geweldige match. Maar het moment is wel verrassend zo vlak voor Utrecht-uit", merkt hij op.

"Je zag simpelweg geen progressie bij Ajax. Maar je hoort steeds meer verhalen naar buiten komen van de manier van aanpak. Hij was er simpelweg nog niet klaar voor om deze zware baan te accepteren", luidt zijn oordeel. Dit waren geluiden die al rondzongen vanaf het begin dat Heitinga terug kwam bij Ajax.

Enthousiasme Heitinga

Dat zag Maduro, die zelf een verleden heeft bij Ajax ook. Al heeft dat volgens hem met meer dan alleen Heitinga te maken. "Je begint vol enthousiasme aan zo'n klus en dan denk je er wat van te maken. Maar gaandeweg kom je achter zaken", legt hij uit.

"Een trainer kan niks doen aan een selectiesamenstelling", vervolgt hij. "Je weet niet wat er aan de voorkant gezegd is, misschien was hij ook wel niet tevreden over de staf-indeling. Hij was enthousiast, maar andere factoren zijn bepalend in plaats van enkel enthousiasme."

Positie Alex Kroes

Een opvallend detail aan de puinhoop bij Ajax is de positie van Alex Kroes. De technisch directeur had zichzelf gelinkt aan Heitinga door te zeggen Je moet eerst langs mij voor je Heitinga ontslaat. Hij zet nu zijn eigen baan ter beschikking, een slimme zet vindt Maaskant. "Hij legt het probleem nu bij de rvc. Het is doordacht. Zijn woorden waren kennelijk dus niet zó sterk dat hij zegt ik stap zelf op."

Ook Maduro vond het verrassend. "Zijn positie is de belangrijkste in de hele organisatie. Hij stelt de coach aan en is verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid. Daar moet je een stabiele man hebben, die positie moet ingevuld zijn. Ik ben benieuwd wie nu die plek gaat innemen. Want als Kroes de volgende trainer aanstelt, wie zegt dat de vervanger van Kroes tevreden is met die keus?"

