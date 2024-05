Vader Wesley Sneijder lijdt aan ongeneeslijke vorm van kanker: 'Hij draagt het als een echte man'

De vader van Wesley Sneijder, Barry Sneijder, lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker, zo blijkt uit een interview met de ex-voetballer. In juli 2023 overleed de moeder van Sneijder aan kanker. Sylvia Sneijder-Thiele werd 59 jaar.

Sneijder vertelt tegen Privé dat hij en zijn twee broers, Rodney en Jeffrey, proberen zo veel mogelijk bij hun vader te zijn. "Maar helaas is ook hij ernstig ziek, hij heeft kanker. Een ongeneeslijke vorm, maar wel stabiel", legt Sneijder uit.

Hij bewondert hoe Barry omgaat met zijn situatie. "Hopelijk blijft hij nog lang bij ons. Hij draagt de ziekte als een echte man, en dat sterkt ons als familie ook weer. Hij geniet van de goede momenten die hij heeft."

Blaaskanker

Bij Barry werd enkele jaren terug blaaskanker geconstateerd. De heftigheid en de symptomen daarvan fluctueren sindsdien. Na drie operaties, waarvan de eerste twee niet succesvol waren, had Barry een relatief stabiele periode, aldus Party. Destijds zei Rodney Sneijder dit tegen Shownieuws over zijn vaders ziekte: "Maar meer wil ik er niet over zeggen. Als je dat hoort dan stopt alles even, maar we blijven positief. Hij nu gelukkig ook. Hij gaat knokken en wij steunen hem daarbij. Uiteindelijk komt alles goed."

Ook vertelt Sneijder hoe hij omgaat met de dood van zijn moeder. "Het is bijna een jaar geleden dat mijn moeder overleed. Dat blijft moeilijk, het gemis is nog steeds enorm", zegt hij. "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk."

Wesley Sneijder wil trainer worden

De kans neemt toe dat we Sneijder binnenkort terugkeert in de voetbalwereld, maar dan als trainer. Hij heeft met de KNVB besproken welk pad het best bij hem past. " Ik moet ook nog kijken waar precies", zei hij. "Bij de jeugd of bij een eerste elftal. Het kan ook nog bij een club in combinatie met een rol bij de KNVB."

Wesley Sneijder zoekt een club na positief gesprek met KNVB: 'Maar niet naar Ajax' Wesley Sneijder is er toch met de KNVB uitgekomen om een trainerscursus op maat te krijgen. Eerder zag hij als 134-voudig international af van een standaard trainerscursus, maar de KNVB heeft toch naar hem geluisterd. "Ik ben naar een club aan het kijken, maar ik ga niet naar Ajax toe."