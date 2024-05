Wesley Sneijder zoekt een club na positief gesprek met KNVB: 'Maar niet naar Ajax'

Wesley Sneijder is er toch met de KNVB uitgekomen om een trainerscursus op maat te krijgen. Eerder zag hij als 134-voudig international af van een standaard trainerscursus, maar de KNVB heeft toch naar hem geluisterd. "Ik ben naar een club aan het kijken, maar ik ga niet naar Ajax toe."

Sneijder onthult zijn trainersplannen bij Veronica Offside. "Ik ben er toch min of meer uitgekomen met de KNVB dat ik op een snellere manier mijn diploma kan krijgen. Ik moet ook nog kijken waar precies. Bij de jeugd of bij een eerste elftal. Het kan ook nog bij een club in combinatie met een rol bij de KNVB."

Alles kan dus voor Sneijder, maar hij wil niet nu al ergens instappen. "Dat vind ik niks. Want dan kom je daar à-la-minute, terwijl je daar misschien niet eens een goed gevoel bij hebt. Ik wil de komende weken gaan kijken bij welke club ik in wil stappen."

Sneijder begon in 2021 al eens met de trainersopleiding, maar stopte toen al vrij snel omdat hij en de KNVB het niet helemaal eens werden over de invulling daarvan. Hij wilde graag maatwerk krijgen omdat hij als speler al ervaring had in het voetbal, maar dat ging er bij de KNVB niet in, De oud-speler van onder meer Ajax, Internazionale en Real Madrid heeft altijd gezegd graag als trainer te willen werken. Gelukkig voor Sneijder is er nu dus een oplossing gevonden.