Wesley Sneijder weet waarom Erik ten Hag het moeilijk heeft bij Manchester United: 'Daarmee heeft hij respect verloren'

Erik ten Hag heeft het de laatste tijd erg moeilijk in Engeland. De manager staat onder druk bij Manchester United. Wesley Sneijder vindt dat Ten Hag dat aan zichzelf te wijten heeft.

Dat vertelt de oud-speler in Veronica Offside. Het incident en het uiteindelijke vertrek van Cristiano Ronaldo in 2022 kost Ten Hag volgens Sneijder met terugwerkende kracht de kop. "Hij is de fout in gegaan door de strijd aan te gaan met Ronaldo", vindt Sneijder. "Daar heeft hij bij iedereen al het respect mee verloren. Hij dacht dat het juist andersom zou werken, maar natuurlijk gebeurde dat niet. Iedereen denkt toch ook in de kleedkamer 'is die gozer gek geworden?'"

Hoe zat het ook alweer?

Ten Hag werd in de zomer van 2022 aangesteld als nieuwe manager van United. Ronaldo was een seizoen eerder teruggekeerd. Al snel bleek dat ze moeilijk met elkaar overweg konden. In oktober van dat jaar werd Ronaldo voor een wedstrijd disciplinair geschorst omdat hij weigerde in te vallen tegen Tottenham Hotspur. Een maand later ontplofte de boel na een interview van Ronaldo.

Erik ten Hag wisselt Cristiano Ronaldo. Het zou nooit boteren tussen de twee © Getty Images

In gesprek met journalist Piers Morgan haalde de Portugees hard uit naar Ten Hag. Hij verweet de trainer 'geen respect te tonen' en viel hem publiekelijk af. Ook voelde Ronaldo zich 'verraden' door de gang van zaken op Old Trafford. Een paar dagen na het interview maakte de club bekend dat de toen 37-jarige aanvaller per direct Manchester United verliet. Hij ging uiteindelijk bij Al-Nassr aan de slag.

Erik ten Hag en Manchester United krijgen ervan langs in Engeland: 'Geven kansen in cadeaupapier weg' Manchester United en Erik ten Hag stelden zaterdagmiddag weer eens teleur in de Premier League. Tegen Burnley werd het in Manchester slechts 1-1 en daarom was kritiek van de Engelse pers enorm, net als het fluitconcert van de fans na afloop.

Moeilijke periode voor Ten Hag

Sindsdien kent Ten Hag een vrij matige periode bij United. Dit seizoen werd de ploeg troosteloos uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Voor komend seizoen is het onmogelijk om het miljardenbal nog te halen. Daar staat dan wel weer tegenover dat Ten Hag met United twee jaar op rij de finale van het FA Cup-toernooi wist te halen. Zaterdag 25 mei is de finale tegen stadsgenoot Manchester City. Zij waren vorig seizoen in de finale nog te sterk voor Ten Hag en co.

Ten Hag kreeg afgelopen weekend veel kritiek na een teleurstellend gelijkspel tegen laagvlieger Burnley. Zelf baarde hij opzien door United 'een van de vermakelijkste teams' van Engeland te vinden. Tussen een deel van de Engelse media en Ten Hag botert het overigens al een tijdje niet. De Nederlander heeft drie kranten geboycot.