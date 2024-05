'Echt niet te begrijpen': Manchester United-clubman René Meulensteen weet niet wat hij ziet onder Erik ten Hag

Manchester United ligt altijd onder een vergrootglas en dat is dit seizoen logischer dan ooit. Onder leiding van trainer Erik ten Hag staat het bijvoorbeeld in de FA Cup-finale, maar verloor het maandag ook met 4-0 van Crystal Palace.

René Meulensteen, tussen 2001 en 2013 werkzaam bij Manchester United als techniektrainer onder Sir Alex Ferguson, sprak met de NOS over de huidige situatie bij zijn club. Hij begrijpt kort gezegd niks van wat er nu gebeurt bij Manchester United.

Meulensteen is van mening dat een trainer achttien maanden de tijd nodig heeft om een team echt op de rails te krijgen. "Weet je, als nieuwe trainer krijg je altijd te maken met een selectie die je niet zelf hebt samengesteld. Het duurt dus enkele transferperiodes voor je de spelers hebt die je wil." Ten Hag zit inmiddels al op 24 maanden bij Manchester United en haalde in die periode véél spelers.

Drie keer de finale

En het ging ook niet slecht in die eerste achttien maanden. Hij won de finale van de League Cup, verloor de finale van de FA Cup en staat ook nu weer in de finale van dat laatstgenoemde toernooi. Meulensteen heeft weinig vertrouwen in de finale tegen Manchester City, omdat het al een tijd een stuk minder gaat bij United: "Nu is er niks meer van dat optimisme over. Er is geen speelstijl, clubcultuur of filosofie."

Afgang tegen Crystal Palace

Dat United maandag met 4-0 van Crystal Palace verloor, ging alle perken te buiten. Het was dan ook de reden dat NOS eens met Meulensteen belde. Hij zag één team met een duidelijke speelstijl en tactiek, en één team waar dat juist allemaal ontbrak.

Dus de kritiek is dan ook logisch, vindt Meulensteen. "Als je de statistieken erop naslaat... het klopt van geen kant. Manchester United heeft een doelsaldo van min drie!"