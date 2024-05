Valentijn Driessen voorspelt toekomst van Erik ten Hag: 'Niemand begrijpt er wat van'

Maak je agenda leeg voor woensdagavond, stuur je vriend of vriendin als hij of zij niet van voetbal houdt de deur uit en zorg dat je op tijd klaar zit voor de return van Real Madrid - Bayern München. De eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League eindigde in 2-2, vanavond valt de beslissing in Estadio Santiago Bernabéu. Hieronder lees je op welke zender je kijkt naar Real Madrid - Bayern München.