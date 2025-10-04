In 2008 schreef Chris Woerts geschiedenis door als eerste Nederlander deel uit te maken van de directie van een Premier League-club. Hij kreeg bij Sunderland de taak om de mijnwerkersclub commercieel aantrekkelijker te maken. Tijdens zijn twee jaar bij de club zette hij onder andere concerten op in het stadion, wat zorgde voor extra inkomsten. Woerts blikt terug op zijn 'geweldige tijd' bij Sunderland en de ontwikkelingen van de club.

"Ik heb daar twee jaar gewerkt onder Ellis Short, de Amerikaanse eigenaar. Dat was een geweldige tijd. Sunderland speelde om een plek in het linkerrijtje, maar toen Ellis ermee stopte (in 2018, red.) is de club in verval geraakt", zegt Woerts in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine

Het verval was drastisch: tussen 2016 en 2024 kende Sunderland een periode waarin het vier jaar speelde in zowel de Championship als League One. Inmiddels is de club voorlopig terug in de top van de Premier League. "Geweldig. Ze hebben hele moeilijke jaren gehad. Eerst naar de Championship en het jaar erop gelijk naar de divisie. En ik ben heel blij dat we nu weer terug zijn. Sunderland is een beetje klein Rotterdam. Kyril Louis-Dreyfus heeft het nu overgenomen. En dat gaat eigenlijk uitstekend."

'Alleen als ik kaarten nodig heb'

Hoewel Woerts na twee seizoenen afscheid nam van Sunderland, onderhoudt hij nog altijd contact met mensen binnen de club. Hij benadrukt het belang van een sterk netwerk: "Er geldt in het leven maar één ding: het is niet wat je kunt, maar wie je kent. En in heel je leven moet je je netwerk onderhouden. Dus ik heb nog steeds contact met mensen bij Sunderland. Maar ook bij Heineken en Coca-Cola." Wanneer host Robert Maaskant vraagt of er regelmatig contact is, reageert Woerts met humor: "Alleen als ik kaarten nodig heb."

Sunderland Till I Die: rauwe journalistiek

Een hoogtepunt in de recente geschiedenis is de documentaire Sunderland Till I Die, die de club volgde tijdens het seizoen 2017-18. "Het was eigenlijk een van de eerste sportdocumentaires die echt een inzicht gaf in het rauwe karakter van de club. Want meestal zijn die series, als je naar Manchester City kijkt en andere clubs, heel gepolijst. Allemaal gescript en allemaal happy the peppie. Maar dit was echt rauwe journalistiek, waarin je echt in het hart van de club kwam. Daarom was het ook zó populair wereldwijd."

Woerts voegt toe: "De club is heel toegankelijk, écht een volksclub. Iedereen loopt in een Sunderland-shirtje in de stad en beleeft, zoals in Engeland voetbal beleefd wordt, het echt heel intens. Heel anders dan in Nederland. Bij ons is het tijdverdrijf. Je verliest en slaap je twee nachten slecht. Maar daar sliepen ze jaren slecht, omdat het echt héél slecht ging met de club. Maar het stadion was nog steeds, ook in de slechte tijden, bijna altijd vol."

Intense derby met Newcastle United

Tijdens zijn periode bij Sunderland maakte Woerts ook de intense rivaliteit met Newcastle United mee. "Ik weet nog goed dat wij een keer naar Schotland gingen voor een oefenwedstrijd. Wij gingen altijd met de trein mee bij Sunderland en toen maakte de machinist de fout om op het station van Newcastle een tussenstop te maken. Dat wisten de supporters van Newcastle, dus toen hebben we nog wel even een paar benauwde momenten gehad", herinnert de voormalig commercieel directeur zich nog goed.

Woerts wist ook een commerciële slag te slaan door grote concerten naar het stadion van Sunderland te halen. "Er waren eigenlijk nooit grote concerten in het stadion van Sunderland, terwijl het ook een prachtig stadion is. Toen zijn we naar Live Nations in Londen gegaan. Toen zeiden we: waarom doe je niet wat meer concerten in Sunderland in plaats van dat afzichtelijke stadion van Newcastle, waar allemaal hoeken en gaten zijn en er helemaal geen sfeer in zit voor concerten? En dat heeft Light Nations toen gedaan. En nu zijn alle grote concerten in Sunderland. Het is een geweldig inkomstenstroom voor de club."

Vooruitblik op de topper tegen Manchester United

Dit weekend staat Sunderland een uitdagende wedstrijd te wachten: de topper tegen Manchester United. De Engelse grootmacht verkeert dit seizoen opnieuw in zwaar weer en staat in de onderste regionen van de Premier League. Het verschil met plek twee is slechts zes punten, maar United heeft momenteel slechts drie punten meer dan de nummer één na laatst. De wedstrijd wordt zaterdagmiddag om 16.00 uur op Old Trafford gespeeld.

