Veel lof voor Nederlander op de EK-bank bij Engeland tegen Oranje: belangrijk bij penalty's

Engeland rekende in de kwartfinale van het EK af met de penaltyvloek, door Zwitserland na strafschoppen te verslaan. Er zit een Nederlander in de technische staf die de spelers van Engeland daarin ondersteunt. Hij kan er dus in de halve finale voor zorgen dat Nederland wordt uitgeschakeld.

En dat is zeker geen onbekende: Jimmy Floyd Hasselbaink was een succesvolle spits in de Premier League. Hij speelde in Nederland voor Telstar en AZ, maar maakte later furore bij onder andere Atlético Madrid en Chelsea. In de Engelse competitie nam hij vijftien penalty's, waarvan hij er veertien scoorde.

Hasselbaink scoorde 127 keer in 288 Premier League-wedstrijden en werd in twee seizoenen topscorer van de competitie. In het Nederlands elftal scoorde hij negen keer in 23 wedstrijden. Daar zaten twee pingels tussen, die Hasselbaink allebei raak schoot. Hij ging ook mee naar het WK van 1998, waarin hij twee groepsfasewedstrijden in actie kwam.

Pikant weerzien Jude Bellingham met scheidsrechter bij Nederland - Engeland na heftige beschuldiging De Engelse sterspeler Jude Bellingham zal wel even met zijn ogen hebben moeten knipperen toen de UEFA de scheidsrechter voor de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK bekendmaakte. De Duitser Felix Zwayer heeft in Dortmund woensdag de leiding en dat is pikant. Bellingham kreeg in het verleden namelijk een boete voor heftige beschuldigingen aan het adres van de Duitser. Ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate reageerde op de aanstelling van de Duitser.

Lovende woorden van Jude Bellingham

Nu is hij dus techniektrainer bij Engeland. Na afloop van de penaltyserie van Engeland tegen Zwitserland was Jude Bellingham lovend over Hasselbaink. Alle Engelse strafschoppen gingen erin. "Ik was echt zelfverzekerd in mijn voorbereiding, zelfverzekerd in de dingen die ik heb besproken met Jimmy Floyd Hasselbaink, hij heeft ons enorm geholpen. Het is het werk dat hij achter gesloten deuren doet. Met de jongens die bereid zijn informatie en tips aan te nemen. Dat helpt ons in zulke situaties te winnen."

Engeland stelt vooralsnog teleur op EK: 'De drie beste spelers lopen in de verkeerde ruimtes' Engeland speelt nog lang geen denderend EK, maar bereikte toch gewoon de halve finale. Daarin spelen zij tegen Nederland. Alle reden om de aanstaande tegenstanders eens even onder de loep te nemen. Hoe komt het dat Engeland met al die sterren geen sterrenvoetbal laat zien? "Je ziet dat een boel spelers ontzettend moe zijn", zegt Engeland-volger Jacob Whitehead van The Athletic.

Band met Engeland

Dat de Engelse bondscoach Gareth Southgate bij Hasselbaink uitkwam, is niet zo gek. Southgate was de aanvoerder van Middlesbrough toen de in Paramaribo (Suriname) geboren Hasselbaink daar in de spits stond. Jaren later liepen ze elkaar weer tegen het lijf en sinds maart 2023 zit hij in de technische staf van Engeland.

De kinderen van Hasselbaink zijn geboren in Engeland en hij trainde daar ook meerdere clubs. Hij was de coach van Burton Albion, Queens Park Rangers en Northampton Town.

Nederlandse opluchting over slechte bondscoach Engeland: 'Met andere trainer spelen ze beste voetbal van Europa' Voorafgaand had iedereen hoge verwachtingen van Engeland op het EK, maar ondanks de halve finale-plaats valt het spel zwaar tegen. René Meulensteen, voormalig assistent-trainer bij Manchester United, is dan ook zeer kritisch op de prestaties van de Engelsen en dan vooral bondscoach Gareth Southgate. "Het slechte spel is grotendeels zijn schuld."

Belangrijke taak

De komst van Hasselbaink heeft zijn vruchten afgeworpen, want Engeland had al heel lang een trauma aan penalty's. In 2021 ging de EK-finale op die manier verloren tegen Italië, maar sinds 1990 werd Engeland in totaal zes keer via een penaltyserie uitgeschakeld op een eindtoernooi.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.