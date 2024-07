Engeland stelt vooralsnog teleur op EK: 'De drie beste spelers lopen in de verkeerde ruimtes'

Engeland speelt nog lang geen denderend EK, maar bereikte toch gewoon de halve finale. Daarin spelen zij tegen Nederland. Alle reden om de aanstaande tegenstanders eens even onder de loep te nemen. Hoe komt het dat Engeland met al die sterren geen sterrenvoetbal laat zien? "Je ziet dat een boel spelers ontzettend moe zijn", zegt Engeland-volger Jacob Whitehead van The Athletic.

Gareth Southgate wil bereiken wat hij in 2021 ook bereikte: de finale van het EK. Het spel van toen was een stuk verzorgder dan dat het nu is. Toch staat Engeland gewoon weer in de halve finales. Een uitblinkende Bukayo Saka en Jude Bellingham hebben Engeland tot nu toe gered. Want verder mankeert er nog behoorlijk wat aan bij Engeland.

Nederlandse opluchting over slechte bondscoach Engeland: 'Met andere trainer spelen ze beste voetbal van Europa' Voorafgaand had iedereen hoge verwachtingen van Engeland op het EK, maar ondanks de halve finale-plaats valt het spel zwaar tegen. René Meulensteen, voormalig assistent-trainer bij Manchester United, is dan ook zeer kritisch op de prestaties van de Engelsen en dan vooral bondscoach Gareth Southgate. "Het slechte spel is grotendeels zijn schuld."

Veel te doen over fitheid Engeland

Jacob Whitehead van The Athletic volgt Engeland dit EK en ziet een team dat totaal niet fit is. "Ze zijn moe, een boel hebben een intens seizoen gehad. Bellingham speelt niet zoals hij bij Real zou spelen, Harry Kane is half geblesseerd en dat zie je aan alles. Veel spelers halen hun niveau niet." Toch zijn er ook lichtpuntjes te zien bij Engeland, en die laten zich wel raden: Bukayoko Saka en Jordan Pickford. "Zij zijn de enigen die hun niveau en vorm wel halen", zegt Whitehead.

Omstreden scheidsrechter bij Nederland - Engeland kreeg tweede kans: 'In schril contrast met een moord' Felix Zwayer is woensdagavond voor de tweede keer dit EK de scheidsrechter bij een wedstrijd van Nederland. De Duitser heeft na de wedstrijd tegen Roemenië (3-0 winst) ook de leiding over de halve finale tegen Engeland. Dat terwijl hij in zijn carrière met een aantal schandalen te maken kreeg. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende is positief over de Duitser, maar plaatst ook zijn kanttekeningen.

Geen sprankelend voetbal bij Engeland

Saka was cruciaal voor Engeland in de kwartfinale tegen Zwitserland, waarin Engeland alweer iets beter speelde dan daarvoor. Toen een magisch moment van Bellingham redding moest brengen, anders was Engeland door Slowakije naar huis gestuurd. Het voetbal laat soms nog te wensen over door de fitheid, maar ook door een tactisch probleem, zo stelt Whitehead.

Dat heeft alles te maken met de blessure die Luke Shaw heeft gehad. "Trippier is de linksback geweest, maar hij is rechts en daardoor was er amper overlap op de linkerkant. Dat zorgde ook voor tactische problemen, die er al vaker zijn. De helft van de aanvallen waren daardoor niet geslaagd. Dat is waarom het er vaak ook niet goed uit ziet. Misschien verandert dat wel als Shaw weer helemaal gaat spelen." Maar helemaal zeker is Whitehead daar niet van. "Dan ontstaat er weer een ander probleem: Shaw heeft sinds februari geen volle wedstrijd meer gespeeld."

Telefoon Cody Gakpo ontploft door aanvragen voor halve finale tegen Engeland: 'Heb ze nog niet geteld' Het Nederlands elftal speelt woensdag de halve finale op het EK tegen Engeland en alle ogen zijn bij Oranje dan gericht op Cody Gakpo, de topscorer van dit EK. Dat merkt de aanvaller zelf ook, want hij krijgt een heleboel verzoekjes.

'Beste spelers Engeland lopen de verkeerde ruimtes in'

Een ander probleem bij Engeland is de drukte rondom de nummer 10 positie. "De drie beste spelers willen allemaal die ruimte inlopen, dat gaat niet", legt Whitehead uit. "Harry Kane zakt graag in tot de 10 positie, Bellingham rent als eerste van het middenveld die ruimte in en ook Phil Foden trekt graag naar binnen toe om daar te spelen. Bij een clubteam kan je er veel tijd in steken om dat te laten rouleren en er een systeem omheen te bouwen, in interlandvoetbal gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren."

TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je live naar de halve finale tussen Nederland en Engeland Nederland en Engeland maken woensdagavond uit wie de laatste plek in de finale bemachtigd. Haalt Oranje voor het eerst sinds 1988 de finale op een EK of steken de Engelsen er een stokje voor? Lees hier op welke zender je live naar de wedstrijd tussen Nederland en Engeland op het EK kijkt.

Tegenvallers bij Engeland

Foden was Speler van het Jaar in de Premier League en dus waren er hoge verwachtingen van hem. Net als van Kane. Beide spelers leveren nog niet echt op dit EK. "In Engeland willen veel mensen Foden eruit hebben. Ze zien liever een echte linksbuiten. Hij heeft zo'n geweldig seizoen gehad bij Manchester City, dat laat hij nu niet zien. Hij krijgt de bal niet zo vaak en vraagt ze ook niet. De ruimtes op de zijkant gebruikt hij niet zo goed."

Ook Kane, notabene de aanvoerder, heeft het lastig bij Engeland. "Hij is traag, maar dat komt nog door zijn blessure. Hij komt wel terug de bal halen op 10, maar is daarna te traag om als spits in de zestien te komen. Hij mist de energie en kracht voor dat sprintje. Je ziet dat ook bij het druk zetten, dat gaat hem niet goed af." Daar liggen dus kansen voor Nederland, dat volgens Whitehead de favoriet is in de halve finale. "Er zit meer identiteit in het spel van Nederland dan Engeland laat zien."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.