Nederlandse opluchting over slechte bondscoach Engeland: 'Met andere trainer spelen ze beste voetbal van Europa'

Voorafgaand had iedereen hoge verwachtingen van Engeland op het EK, maar ondanks de halve finale-plaats valt het spel zwaar tegen. René Meulensteen, voormalig assistent-trainer bij Manchester United, is dan ook zeer kritisch op de prestaties van de Engelsen en dan vooral bondscoach Gareth Southgate. "Het slechte spel is grotendeels zijn schuld."

Engeland won dit EK pas één wedstrijd in negentig minuten. Slowakije werd verslagen in de verlenging, terwijl Zwitserland pas na penalty's over de knie werd gelegd. "Ze hebben de meeste kwaliteit van het hele EK, maar het komt er totaal niet uit. Het is nooit spectaculair en bij een voorsprong wordt meteen de handrem aangetrokken", zegt Meulensteen tegen Sportnieuws.nl.

Onbegrip over keuzes Ronald Koeman: 'We hebben de beste wapens, maar gebruiken ze niet' Ronald Koeman heeft het niet makkelijk met 17 miljoen bondscoaches om hem heen. Dat ziet ook Glenn Helder, oud-voetballer en mediapersoonlijkheid. "Koeman wordt daar strontziek van, maar ook ik ben het met beslissingen van hem oneens", zegt Helder in gesprek met Sportnieuws.nl.

Onbegrip over speelwijze Engeland

Ondanks de vele kritiek op Southgate boekte hij veel successen met Engeland. Hij bereikte de halve finales op het WK 2018, hun beste prestatie sinds 1990. In de Nations League van 2019 eindigde het team als derde en in 2021 verloor Engeland nipt de EK-finale van Italië na strafschoppen. Nu staat hij opnieuw in de halve finale.

Meulensteen heeft dan ook geen kritiek op de resultaten van de Engelse formatie, maar begrijpt de speelwijze van Southgate niet. "Natuurlijk zijn de prestaties goed, maar hij heeft ze uiteindelijk wel allemaal verloren. Maar daar gaat mijn kritiek ook niet over. Het gaat om de manier van spelen. Ze hebben zoveel kwaliteit in de aanval, maar daar is niets van terug te zien. Dat snap ik gewoon niet."

Pikant weerzien Jude Bellingham met scheidsrechter bij Nederland - Engeland na heftige beschuldiging De Engelse sterspeler Jude Bellingham zal wel even met zijn ogen hebben moeten knipperen toen de UEFA de scheidsrechter voor de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK bekendmaakte. De Duitser Felix Zwayer heeft in Dortmund woensdag de leiding en dat is pikant. Bellingham kreeg in het verleden namelijk een boete voor heftige beschuldigingen aan het adres van de Duitser.

Schuld van Southgate

Southgate werd in 2016 aangesteld als bondscoach. Sindsdien spelen ze met de hand op de rem. Dat stelt Meulensteen. "Dat is zijn manier van spelen. Zet Guardiola voor de groep en ze spelen waarschijnlijk het beste voetbal van Europa", aldus Meulensteen, die tegenwoordig assistent is bij Australië.

"Ik denk dat het zeker met Southgate te maken heeft dat Engeland zo verdedigend speelt. Hij stuurt de mannen met deze opdrachten het veld op en zorgt ervoor dat de aanval niet tot hun recht komt. Ik verwacht niet veel van Engeland tegen Nederland", sluit de 60-jarige Meulensteen af.

Engelse media onder de indruk: Three Lions-fans voor het eerst overtroffen in aantallen door Oranje De verwachting van de UEFA is dat de Engelse fans tijdens de halve finale tegen Oranje in de minderheid zijn tegen de Nederlandse supporters. Het is de eerste keer dit EK dat de Three Lions in de minderheid zijn.

Halve finale tegen Nederland

Komende woensdag treffen Southgate en co het Nederlands elftal. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in het stadion van Borussia Dortmund. Naar verwachting zullen er maar liefst 75.000 Oranje-fans afreizen naar het centrum van Dortmund om de mannen te ondersteunen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.