Pikant weerzien Jude Bellingham met scheidsrechter bij Nederland - Engeland na heftige beschuldiging

De Engelse sterspeler Jude Bellingham zal wel even met zijn ogen hebben moeten knipperen toen de UEFA de scheidsrechter voor de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK bekendmaakte. De Duitser Felix Zwayer heeft in Dortmund woensdag de leiding en dat is pikant. Bellingham kreeg in het verleden namelijk een boete voor heftige beschuldigingen aan het adres van de Duitser.

Voor Oranje is Zwayer een bekende, want hij floot eerder het duel van Nederland tegen Roemenië. De Roemenen waren na de kansloze nederlaag woedend op de Duitse arbiter. Bellingham kan daarover meepraten, want hij had eerder al een conflict met Zwayer.

Conflict met Bellingham

Bellingham speelde het afgelopen seizoen voor Real Madrid, maar kwam de drie seizoenen daarvoor uit voor het Duitse Borussia Dortmund. Op 4 december 2021 ging het helemaal mis tussen de Engelse middenvelder en scheidsrechter Zwayer. Dat gebeurde tijdens de topper tussen Bayern München en Dortmund.

Bayern won dat duel met 3-2 dankzij een penalty in de slotfase. Zwayer had eerder in de wedstrijd tot twee keer toe geweigerd om Dortmund een penalty te geven en dat zette kwaad bloed bij Bellingham. De toen 18-jarige Engelsman had zijn huiswerk goed gedaan toen hij na afloop werd geïnterviewd door Viaplay, want hij rakelde na afloop een incident uit het verleden van Zwayer op.

Matchfixing-zaak

"Wat verwacht je dan ook als je de grootste wedstrijd van Duitsland laat leiden door een scheidsrechter die ooit een duel heeft gemanipuleerd?" Die uitspraak kwam Bellingham op een boete van 40.000 euro te staan. De Duitse politie deed zelfs onderzoek naar de woorden van de Engelsman, maar liet het er vervolgens bij zitten.

Het was een heftige beschuldiging, maar er zat wel een kern van waarheid in. Zwayer werd namelijk vroeg in zijn carrière geschorst vanwege betrokkenheid bij matchfixing. Uiteindelijk kwam hij er redelijk goed van af en werd hij dus alsnog profscheidsrechter. Toch leek het erop dat hij tijdens dit EK nooit zou fluiten. Mede door de uitspraken van Bellingham, maar ook vanwege een duel van PSV.

Ook PSV kent Zwayer

Een paar dagen na de beruchte topper in Duitsland was hij namelijk ook de gebeten hond bij Mario Götze, die toen met PSV tegen Real Sociedad speelde. In die wedstrijd deed overigens ook Cody Gakpo mee. Zwayer gaf rood aan Ibrahim Sangaré en maakte volgens de Duitse WK-held van 2014 veel opvallende beslissingen. "Als je ziet hoe hij deze wedstrijd floot... Dat snap ik gewoon niet." Kort daarna had Zwayer er genoeg van: hij besloot te stoppen met fluiten.

Verboden te praten

Uiteindelijk keerde hij twee maanden later toch terug als scheidsrechter en ruim twee jaar later is hij dus zelfs actief op het EK in zijn thuisland. Daar heeft de UEFA hem beloond met een vierde duel. Na Italië - Albanië (2-1), Portugal - Turkije (3-0) en Roemenië - Nederland (0-3) heeft hij de leiding over de halve finale van Oranje tegen Engeland. Daar wacht hem dus een pikant weerzien met Bellingham. De middenvelder mag overigens niet met Zwayer in gesprek op het veld, door nieuwe UEFA-regels mogen alleen de aanvoerders dat. Bij Engeland is dat spits Harry Kane.

