Bernard Schuiteman was als scout actief bij dé topclub uit Japan: Urawa Red Diamonds. Hij staat nog altijd in nauw contact met het land. In Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt hij over de Japanse spelers uit de Eredivisie en de grote cultuurverschillen die zij ervaren. "Zij zijn enorm volgzaam."

Schuiteman is momenteel de technisch directeur van RKC Waalwijk, maar hij was voorheen als scout actief op het wereldpodium. Hij was werkzaam bij Manchester United net na het tijdperk van Louis van Gaal en was ook actief in Japan. Daar leerde hij de grote verschillen tussen de Nederlandse opleidingscultuur en die van Japan.

Japanse spelers in Nederland

Ondertussen zijn er veel Japanse spelers actief in Nederland, een aantal bij NEC en Sparta, maar ook bij Feyenoord lopen er twee Japanners rond. Een van de twee is trouwens enorm in vorm: Ayase Ueda. "Deze jongen doet er gewoon alles aan", valt hem op bij Ueda. "Zijn aantal meters, sprints en diepgang... maar hij is ook veel sterker geworden. Hij moet er nu bijna op gaan passen dat het niet teveel wordt. Dit is denk ik ook nog niet het maximale van hem", zegt hij over de Feyenoord-spits.

Hij ziet Ueda, die voorheen in België speelde, nog wel groeien bij Feyenoord: "Ik denk dat hij, door nog meer op het hoogste niveau te spelen, vertrouwen krijgt in bijvoorbeeld de Champions League. Hij wordt daardoor wat slimmer. Hij is natuurlijk geen 23, maar 27", merkt hij op, maar daar wil hij wel een kanttekening bij plaatsen. "Japanners hun fysiek gaat pas op een latere leeftijd achteruit dan bij Europese spelers."

Topfit zijn

Schuiteman vervolgt: "Je ziet vaak 38-jarige, 40-jarige spelers die gewoon nog topfit zijn. Dat heeft ook te maken met hun leefcultuur en voeding." Japanse spelers zorgen erg goed voor zichzelf. Volgens Schuiteman zitten er wel meer goede zaken in de cultuur opgesloten. "Je ziet dat Japanse spelers vaak tweebenig zijn. Hoe komt dat nou? Simpelweg omdat ze daar tegen een speler kunnen zeggen: we gaan nu 40 minuten met links en rechts tegen de muur schieten. Die doen dat dan. Hier in Nederland krijg je gelijk de vraag waarom."

Ze kunnen op die manier veel meer tijd investeren in individuele ontwikkelingen. Maar ook dat heeft ook weer een keerzijde. "Japanners zijn vrij volgzaam, dus zullen niet snel vragen waarom ze iets moeten doen. Dat is juist 'onze' kracht in Nederland. Hier doorzien spelers het spelletje. Ze begrijpen waarom ze welke actie moeten doen. Soms moet je ook iets geks doen qua creativiteit."

Voorzichtig zijn

Diezelfde cultuurverschillen zag Schuiteman tijdens zijn Japanse tijd waarin hij op bestuurlijk niveau werkte. "In Nederland gaan we met vijf man zitten in een scoutingsgroep en geeft iedereen zijn harde mening. Dat is in Japan niet. Ze zullen nooit zeggen: Ik ben het niet met jou eens, maar ik snap wat je bedoelt, ik zie dat ook, maar..., ze zijn heel voozichtig met elkaar." Hij vertelt dat Japanners dit ook is opgevallen en erover denken om ook wat directer te zijn op werkgebied. "Maar het is iets wat je niet zo snel uit de cultuur van Japan gaat krijgen, denk ik", besluit Schuiteman.

