Mexx Meerdink is tijdens dit EK onder 21 de grote afwezige in de selectie van Jong Oranje. Coach Michael Reiziger nam de talentvolle spits niet op in de selectie. Deze keuze leverde hem veel kritiek op. Nu heeft Meerdink zelf gereageerd op het proces rondom de keuze.

Aangezien de spits niet mee is genomen naar het toernooi in Slowakije, stond hij vandaag weer op het veld voor de eerste training van AZ. De NOS sprak hem achteraf, en Meerdink vertelde dat hij ervan baalde dat hij niet is opgeroepen, maar dat 'ie de beslissing wel accepteert. Reiziger had alleen geen contact met hem opgenomen, iets wat Meerdink eigenlijk wel had gewild.

"Hij heeft mij nooit gebeld of een bericht gestuurd. Ik ook niet naar hem, want ik moet het accepteren", zo oppert hij. "Ik had dat graag anders gewild, want ik kom er nu wel slecht uit te zien. Het liefst had ik gezien dat hij contact had opgenomen, alleen het is wat het is. Ik wens hem veel succes op het EK. Ik sta altijd klaar voor zijn oproep."

Afmelding

Meerdink was graag bij het toernooi geweest, maar zijn afmelding tijdens de interlandperiode in november lijkt hem nu duur te komen staan. "Er was was een afmelding en toen werd ik opgeroepen. Dat was een mooi teken, maar ik kwam net terug van een blessure.

Na overleg met de technische staf koos de spits ervoor om in Alkmaar te blijven en zich daar op zijn herstel te richten. "Dat was op dat moment de beste keuze. Het heeft ook goed uitgepakt, want ik heb het seizoen goed afgesloten."

Uiteindelijk bleek de afmelding van de spits een belangrijke reden voor Reiziger om hem niet mee te nemen naar het toernooi. "Het is de keuze van de trainer, die heb ik te accepteren. Ik wil heel graag voor Nederland spelen, maar uiteindelijk beslist hij welke selectie hij meeneemt."

Volgende ronde

Op woensdag plaatste Jong Oranje zich voor de kwartfinales, waarin ze het op zullen nemen tegen Portugal. Het zag er echter langere tijd niet goed uit voor de Nederlanders. Zo werd er in de eerste twee wedstrijden tegen Finland en Denemarken slechts één punt gepakt. Uiteindelijk bleek de 2-0 overwinning tegen Oekraïne voldoende om de volgende ronde te halen.