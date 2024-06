Denzel Dumfries treft aartsrivaal Theo Hernández in duel met Frankrijk, zo ging het mis tussen de twee

Het meest pikante duel in het duel tussen Nederland en Frankrijk is ongetwijfeld dat tussen Denzel Dumfries en Theo Hernández. De twee kennen elkaar maar al te goed uit de Serie A en het botert bepaald niet. De onderlinge strijd leverde tot nu toe al drie rode kaarten op.

Twee jaar geleden was de eerste rode kaart in een onderling duel voor Hernández. De linksback van AC Milan trapte de Nederlandse rechtsback van Inter neer en kon meteen vertrekken. Dit jaar was het opnieuw raak in de Milanese derby. Vlak voor het einde van de wedstrijd kregen de twee het aan de stok, ze grepen elkaar bij de keel en beide kemphanen kregen rood.

Theo Hernandez trapt Denzel Dumfries neer en pakt rood. © Getty Images

Tijdens de huldiging van landskampioen Inter ging Dumfries nog een stapje verder. De open bus van Internazionalereed door het centrum van Milaan en de spelers zagen een spandoek in het publiek. Al snel ontstond het idee dat dat spandoek aan boord moest worden gehesen.

Dumfries zag de humor er wel van in en tilde het doek onder luid gejuich boven zijn hoofd. Op het doek staat hij afgebeeld met aangelijnd een hond met het hoofd van Hernández erop.

Denzel Dumfries gooit tijdens titelparade olie op het vuur na ruzie met Theo Hernandez Denzel Dumfries en Inter wonnen iets meer dan een week terug de titel in Italië. Rivaal AC Milan werd verslagen en tijdens dat duel kreeg de Nederlandse rechtsback het aan de stok met Theo Hernandez en die ruzie lijkt nog niet verdwenen te zijn.

Ronald Koeman

De actie leverde nogal wat reacties op en Dumfries besefte dat het allemaal niet zo handig was. "Ik hou van rivaliteit in het voetbal", liet hij weten. "Het is een cruciaal onderdeel van onze sport. Ik besef dat het omhooghouden van het spandoek een beoordelingsfout van mijn kant is geweest. Het was niet zo slim."

Denzel Dumfries en Theo Hernandez zijn bepaald geen vrienden. © Getty Images

Dumfries kreeg uiteindelijk een boete en bondscoach Ronald Koeman sprak hem er ook op aan. "Ik denk dat ze oud en wijs genoeg zijn om te denken: wat er toen plaatsvond, was niet heel verstandig", vertelde Koeman tegenover Sportnieuws.nl over de actie.

Ronald Koeman sprak Denzel Dumfries over rel rond international: 'Hij weet het zelf ook wel' Bondscoach Ronald Koeman heeft onlangs met Denzel Dumfries gesproken over de recente rel rond de international. "Niet verstandig, maar dat weet hij", aldus Koeman.

Hernández beweerde zich in aanloop naar het EK niet druk te maken over dat wat er tussen de twee is gebeurd. "Er zit gewoon heel veel rivaliteit tussen Milan en Inter", aldus de Franse international. "Wat die dag is gebeurd, is nu eenmaal gebeurd. Ik ben kalm. Als ik hem zie, zeg ik hallo. Voor mij is er geen probleem."