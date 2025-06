Cristiano Ronaldo blijft de wereld verbazen. Niet alleen met zijn prestaties op het veld, zoals recent in de Nations League. Maar ook met zijn fysieke vorm op 40-jarige leeftijd. Op sociale media deelde de Portugese superster een opvallende foto van zichzelf met zijn 14-jarige zoon, allebei zonder shirt. Een post die ook ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As niet is ontgaan en uitgebreid wordt besproken in de Sportnieuws.nl-podcast.

“Ronaldo ging weer even viraal deze week”, opent Hoog. “Met een foto samen met zijn zoon. Hijzelf heeft natuurlijk nog steeds een sixpack. Hij is op zijn leeftijd nog steeds vrij fit.” Van As voegt enthousiast toe: “Weet je hoeveel likes die foto had? Tien miljoen! Niet normaal.”

Standaard in het voetbal

“Hij heeft gewoon nog steeds een geweldig lijf, echt ongelofelijk”, vervolgt Hoog. “Dat is ook altijd zijn kracht geweest. Vergeleken met Lionel Messi, die misschien van nature meer talent had, heeft Ronaldo altijd geleefd voor zijn sport. Altijd fit, vooraan lopen, streng op voeding, krachttraining… Hij heeft daarin echt de standaard gezet in het voetbal.”

Zoontje

Hoog vervolgt over de foto: “Hij stond dus met zijn zoon op de foto. Die heeft al een beginnend sixpack. ‘Getting there’, zeggen ze dan. Hij is pas 14 en heeft nu al die bouw mee.”

Van As viel iets anders op: “Hij leek zelfs langer dan zijn vader, terwijl Cristiano 1,87 meter is. Maar dat kapsel van Junior stond wel omhoog op die foto, dat scheelt zeker vijf centimeter. En hij groeit natuurlijk nog.”

“Hij speelt trouwens al bij de jeugd van Al Nassr én bij Portugal”, merkt Van As op. Hoog haakt aan: “Lengte is sowieso belangrijk in het voetbal, zeker als spits of centrale verdediger. Die fysieke voorwaarden heeft hij dus al mee. En waarschijnlijk ook het talent van zijn vader.”

'Geboren met bal aan de voeten'

Dan stelt Van As een logische vraag: “Zouden ze thuis veel geoefend hebben?” Hoog reageert direct: “100 procent. Non-stop. Dat hele gezin ademt voetbal. Die kinderen zijn opgegroeid op het veld, hebben maar één voorbeeld, en dat is hun vader.”

Van As schiet in de lach: “Ze kwamen uit de baarmoeder met een bal aan hun voet! Met voetbalschoenen aan en tien keer hooghouden!” Ook Hoog kan er smakelijk om lachen.

