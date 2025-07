Koningin Máxima was zaterdag getuige van de 100e goal van Vivianne Miedema in het shirt van de Oranje Leeuwinnen. In de eerste groepswedstrijd van de Nederlandse vrouwen maakte Miedema de openingstreffer tegen Wales. Ook prinses Ariana was present in Luzern, Zwitserland.

De koningin en haar jongste dochter zwaaiden lachend naar supporters in het stadion, zo was te zien voorafgaand aan de wedstrijd. Máxima en Ariane applaudisseerden nadat het Wilhelmus had geklonken en de voetbalsters op het veld hadden meegezongen met het volkslied.

Vivianne Miedema

Vivianne Miedema heeft met de openingstreffer in het EK-duel met Wales in Luzern (rust: 1-0) haar honderdste interlanddoelpunt gemaakt. De 28-jarige spits is daarmee de zesde Europese voetbalster die deze grens heeft bereikt. Miedema is al sinds 2019 topscorer aller tijden van Oranje. De bij Oranje gestopte Lieke Martens staat met 62 treffers tweede op die lijst, gevolgd door oud-international Manon Melis met 59. De nog actieve Sherida Spitse staat op plek vier met 46 treffers.

Miedema debuteerde in september 2013 op 17-jarige leeftijd in Oranje. Tegen Wales, haar 126e interland, opende de aanvalster van Manchester City op slag van rust de score. Op de rand van het strafschopgebied kapte ze twee keer en plaatste de bal vervolgens met rechts in de verre hoek.

Koningin Máxima steelt samen met prinses Ariane de show bij Oranje Leeuwinnen Koningin Máxima en prinses Ariane (18) zijn present bij de Oranje Leeuwinnen tegen Wales op het EK voetbal voor vrouwen. De echtgenote van koning Willem-Alexander en hun jongste dochter worden luid toegezongen door het Nederlandse publiek om hen heen.

Tranen

De nuchter Friese voetbalster laat normaliter weinig emoties los, maar eerder gaf ze al te kennen dat deze mijlpaal wel 'heel bijzonder' was. Dat bleek ook wel na de treffer op het EK in Zwitserland. Miedema had zichtbaar moeite om haar tranen te bedwingen toen ze uitgebreid zwaaide naar haar broer en moeder.

Vivianne Miedema in tranen na bereiken bijzondere mijlpaal bij Oranje Leeuwinnen Vivianne Miedema heeft haar naam als topspits maar weer eens waargemaakt. Tegen Wales maakte de Oranje Leeuwin haar honderdste treffer als international van Nederland. Onder toeziend oog van duizenden Oranje-fans met vlaggen én luid gezang én koningin Máxima zette Miedema haar naam in gouden letters in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.

Programma van Oranje Leeuwinnen op het EK

Op woensdag 9 juli speelt Oranje tegen Engeland en op zondag 13 juli is Frankrijk de laatste tegenstander in de poule.Het Europees Kampioenschap is woensdagavond begonnen. Finland won de openingswedstrijd tegen IJsland met 1-0. Gastland Zwitserland verloor in eigen huis met 1-2 van Noorwegen.

Tijdens het EK voetbal bij de mannen vorig jaar in Duitsland, kwam niemand van het koninklijk gezin kijken naar de wedstrijden van Oranje. Naar verluidt zou koning Willem-Alexander alleen naar de finale zijn gegaan als Oranje zich daarvoor had geplaatst. Nederland verloor echter in de halve finale van Engeland met 1-2.





Dit is Vivianne Miedema: topscorer van Oranje met 100e goal op EK 2025, relatie met oud-teamgenote en twijfels over eigen lichaam Vivianne Miedema heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, maar haar weg naar succes vergde ook enorm veel mentale kracht. Meerdere keren moest ze maandenlang revalideren, waarbij haar grote liefde Beth Mead een steunpilaar voor haar was. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van de Oranje Leeuwinnen.

Sportnieuws.nl in Oranje

In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje, die tijdens het EK dagelijks vanaf 06.00 uur online staat, nemen Oranje Leeuwinnen-watcher Aron Kattenpoel Oude Heerink en camerajournalist Leah Smith de hectische situatie rond Andries Jonker onder de loep. Ze geven hun uitgesproken mening over de pittige persconferentie en kijken vooruit naar het eerste EK-duel tegen Wales. Bekijk de videopodcast of luister via je favoriete podcastplatform.