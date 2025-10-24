Het gaat bij Feyenoord de laatste maanden veel over Luciano Valente. De 22-jarige kwam afgelopen zomer over van FC Groningen en ontwikkelt zich stormachtig. Uiteraard wordt er dan ook gesproken over het Nederlands elftal, maar er is een kaper op de kust: Italië.

Valente heeft immers zowel de Nederlandse, als de Italiaanse nationaliteit. De geboren Groninger speelde zelfs jeugdinterlands voor beide landen. In gesprek met De Telegraaf blijkt wel dat hij een voorkeur heeft, maar het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' lijkt ook mee te spelen.

'Supergrote droom'

"Het Nederlands elftal is mijn supergrote droom", stelt hij. "Maar als Italië eerder komt dan zal ik het zeker overwegen." Ploeggenoot Sem Steijn debuteerde dit seizoen al in Oranje. Voor Valente, die deze zomer op het laatste moment deelnam aan het EK met Jong Oranje, lijkt het nog niet zo ver. "Het is ook niet zo dat ik nu al met Oranje bezig ben."

Wat als Italië belt?

Valentijn Driessen legt hem vervolgens de vraag voor: wat als de huidige bondscoach van Italië, voetballegende Gennaro Gattuso, hem opbelt? Valente gaat er serieus over nadenken om dan voor Italië te spelen. "Want dan gaat het wel ergens om. Maar mijn droom blijft om ooit voor Nederland te spelen. Hopelijk komt dat moment eens, maar vooralsnog is het ver weg. Evenals Italië."

Het is al vaker voorgekomen dat spelers met een dubbel paspoort kiezen voor een andere carrière dan die bij Oranje. Zo besloot Sergino Dest om voor de Verenigde Staten uit te komen. Spelers als Hakim Ziyech en - deze week nog - Anas Salah-Eddine hadden een voorkeur voor Marokko. Mohamed Ihattaren koos op jonge leeftijd voor het Nederlands elftal, maar debuteerde nog niet en zou nu ook voor Marokko gaan. Daarnaast voetbalt Dean Huijsen voor Spanje.

Belangrijke dagen bij Feyenoord

Valente komt dit weekend weer in actie. Hij lijkt een zekerheidje in het basiselftal van Robin van Persie, dat zondag de Eredivisietopper tegen PSV speelt. Donderdagavond was Valente nog belangrijk in het met 3-1 gewonnen Europa League-duel tegen het Griekse Panathinaikos.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.