Anis Hadj Moussa speelde niet zijn beste wedstrijd tegen Panathinaikos namens Feyenoord. Hij kreeg wat kritiek te verduren omdat hij redelijk veel balverlies leed. Toch is hij een speler die altijd moet blijven staan voor Feyenoord. Als hij de bal aan de voet heeft, gebeurt er altijd wat. Zoals de 2-1 die hij maakte op circusachtige wijze.

Het is tegenwoordig meer regel dan uitzondering dat Hadj Moussa de trucendoos open gooit op de rechterflank bij Feyenoord. Hij verrast met aannames achter het standbeen, passjes achteloos door de linies heen en passeerbewegingen waarmee hij menig verdediger achterover laat vallen. Zoals de arme linksback van Panathinaikos, die donderdag op vrijdagnacht nog weleens zwetend wakker is geworden.

Geweldige actie bij het doelpunt

Op dat gebied is hij een aanwinst voor de Eredivisie en Feyenoord. Des te meer omdat hij die trucendoos functioneel is gaan gebruiken. Zelfs als hij een slechte wedstrijd speelt, wat hij afgelopen donderdag deed, kan hij in één actie de slechte wedstrijd doen vergeten. Loop naar een Feyenoord-fan en vraag hem wat hij vond van Hadj Moussa en ze zullen allemaal over het doelpunt beginnen. Zeer terecht want hij danste met de bal alsof het een acrobatische act was in het circus.

Van Persie was ontzettend kritisch op hem, omdat hij ziet dat Hadj Moussa op het tactische vlak nog veel stappen te zetten heeft. Hij verdedigt niet mee en zorgde voor ontzettend veel balverlies, omdat hij veel risico neemt in zijn passing of acties. Allemaal waar, maar wat Van Persie erna zei was het meest treffend: “Het is altijd de vraag of ik hem moet laten staan.” Het antwoord daarop is voorlopig een volmondige ja.

Kritiek van de trainer

Hadj Moussa heeft de creativiteit en de daadkracht die elders in de Eredivisie mist. Je loopt risico met hem in je team, maar zonder hem loop je het risico op minder dreiging en doelpunten. In de stijgende lijn die hij in zijn ontwikkeling neerzet, moet hij altijd het voordeel van de twijfel krijgen. Want zulke stijlvolle voetballers moeten bewaard blijven in de tijd van de geprogrammeerde buitenspelers die geen acties meer maken.

De volgende stap is om het ook in grote wedstrijden te laten zien, zoals aanstaande zondag tegen PSV. Hij zal daar nog meer de balans moeten vinden tussen zijn verplichte taken en creatieve vrijheid. Van Persie houdt van spelers die vooral het laatste gebruiken, maar is evengoed hard voor Hadj Moussa als hij verzuimt in het eerste.

Hadj Moussa is iemand die directe feedback krijgt, vertelt Van Persie en dat kan soms botsen. Maar als die botsingen tussen beide resulteert in deze versie van de Algerijn, mogen de twee blijven botsen tot in de eeuwigheid.