Anis Hadj Moussa werd de held van de dag bij Feyenoord. Na een geweldige individuele actie scoorde hij de 2-1 voor Feyenoord. Verder was Robin van Persie ontzettend kritisch op de vleugelspeler na het Europese duel met Panathinaikos. "Ik vond hem heel slordig spelen vandaag."

Feyenoord speelde een zeer stroeve eerste helft, maar scoorde dankzij Givairo Read vlak voor rust de gelijkmaker. Dat gaf de ploeg van Robin van Persie net wat meer lucht richting de tweede helft, waarin Hadj Moussa de hoofdrol zou opeisen. Dat terwijl hij in de eerste helft misschien wel één van de mindere spelers was aan de kant van de Rotterdammers.

Van Persie's oordeel over Hadj Moussa

Dat vond Van Persie ook, die harde woorden had voor de baltovenaar. "Hadj Moussa speelde slecht. Ik vond hem heel slordig spelen vandaag. Hij maakte een fantastische goal, maar dat is de uitdaging die je als coach hebt. Laat je hem staan of niet? Hij heeft de kwaliteit om zomaar dit te creëren. Werkelijk waar een geweldige goal. Maar het veldspel was slecht en dat heb ik hem meermaals verteld. We kunnen elkaar de waarheid vertellen, want in het spel verwachten we meer. In het verdedigen met name", licht de trainer toe.

Het blijft grillig

Hadj Moussa blonk in de tweede helft uit met een geweldig doelpunt. Niet eens de afronding was het mooist, maar de actie ervoor. Hij dolde tot twee keer toe zijn tegenstander, die uiteindelijk op de grond viel. Twee heerlijke schijnbewegingen, waarna hij koelbloedig afrondde.

Dat het een mooie goal was, dat gaf Van Persie direct toe. "Uiteindelijk is die goal van hem wel heel belangrijk. Het blijft iets onaantastbaars. Dat soort spelers houd ik van, maar af en toe word je er ook wel gek van. Hij doet het in veel onderdelen van zijn spel heel goed, hij zet mooie stappen maar het blijft grillig", besluit hij.

PSV

Alle focus van Van Persie kan nu naar PSV. Een absolute kraker tussen de nummer 1 en 2 van de Eredivisie. Een echte topwedstrijd, zo noemt de trainer het duel ook: "Het is een absolute topwedstrijd, als je kijkt naar de afgelopen periode dan zijn wij twee de beste teams. Die gaan het tegen elkaar opnemen in verschillende stijlen. Beide stijlen zijn aanvallend maar we hebben allebei andere patronen."

