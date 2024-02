Vermoedelijke opstelling Feyenoord bij AS Roma: Santiago Gimenez of Ayase Ueda?

Feyenoord speelt weer eens tegen AS Roma, vanavond in de return in de tussenronde van de Europa League. De hamvraag is de laatste weken eigenlijk: wie speelt er in de spits, Santiago Gimenez of Ayase Ueda?

Gimenez scoort al weken nauwelijks meer en leek zijn basisplaats kwijt te zijn aan zijn Japanse concurrent Ueda. Die kwam met vier goals in de Azië Cup terug in een goede vorm. Hij kreeg in de wedstrijden tegen Sparta en Roma de kans, maar liet het niet zien. Ook niet als invaller, toen Gimenez tegen RKC weer tegenviel.

Wie in de spits?

Dus zit trainer Arne Slot met twee spitsen die het doel maar niet kunnen vinden. Voor wie kiest hij dan in de belangrijke return van de Europa League bij AS Roma? Volgens de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad krijgt Gimenez weer de voorkeur in de spits.

Quinten Timber en Lutsharel Geertruida

Ten opzichte van de heenwedstrijd in de Kuip, keren Quinten Timber en Lutsharel Geertruida weer terug in de basis. Zij maakten afgelopen weekend in de moeizame wedstrijd tegen RKC (1-0) weer hun eerste minuten na kort blessureleed. Hun terugkeer gaat ten koste van Yankuba Minteh en Bart Nieuwkoop.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord bij AS Roma

Als we het AD moeten geloven, is dit de opstelling van Feyenoord bij AS Roma: Wellenreuther, Hartman, Hancko, Beelen, Geertruida; Timber, Zerrouki, Wieffer; Paixao, Gimenez en Stengs.

©Algemeen Dagblad

Vermoedelijke opstelling AS Roma

Bij AS Roma zien we in het AD twee wijzigingen ten opzichte van de heenwedstrijd in Rotterdam. Stephan El Shaarawy keert terug in de basis, ten koste van de jonge Pool Nicola Zalewski. Op het middenveld vervangt Bryan Cristante zijn ploeggenoot Edoardo Bove.