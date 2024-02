Daniele De Rossi vindt dat Rick Karsdorp bij beste rechtsbacks ter wereld behoort: 'Op die manier wel ja'

Daniele De Rossi is pas sinds kort trainer van AS Roma, maar maakt zich nu al geen zorgen meer over de rechtsbackpositie. Zijn eerdere ploeggenoot bij dezelfde club, Rick Karsdorp, is een vaste waarde onder hem. "Hij is een van de beste rechtsbacks van Europa."

Dat zegt de Italiaanse trainer tegen Vandaag Inside. In gesprek met Noa Vahle is het clubicoon van Roma lyrisch over de Nederlandse rechtsback die bij Oranje al een tijdje buiten beeld is. "Hij moet een beetje geprikkeld worden, want als hij geconcentreerd is dan behoort hij tot de beste rechtsbacks van Europa."

De Rossi speelde voordat hij trainer werd van AS Roma natuurlijk jaren voor zijn club. Daar kwam hij Karsdorp al tegen. "Hij is een fantastische gast", zegt de Italiaan die ook voetballend weet hoe goed het jeugdexponent van Feyenoord is. "Hij heeft veel snelheid en kracht. Het is geweldig om te zien hoe Rick nu speelt. Als hij dit niveau vasthoudt ga ik hem straks nog leuker vinden."



'Huijsen heeft een grote toekomst voor zich'

Waar de ene Nederlander zich opmaakt voor een nieuw weerzien met Feyenoord, maakt de ander zich op voor een avondje op de tribune. Dean Huijsen kwam in de winter op huurbasis over van Juventus, maar werd niet ingeschreven voor de Europa League. Waarom eigenlijk niet? "Ik moest drie keuzes maken en dacht dat dit het beste was", antwoordt De Rossi die José Mourinho gelijk geeft. De Portugees noemde Huijsen al het grootste talent van Europa. "Hij wordt een geweldige speler. Hij is intelligent, heeft spelinzicht en heeft al aanvallend laten zien van grote waarde te kunnen zijn. Verdedigend moet hij nog wel heel veel leren, maar hij heeft een grote toekomst voor zich. Dat is zeker."