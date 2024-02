Arne Slot is al helemaal gewend in Rome: 'Ik weet hier even goed de weg als in De Kuip'

Het begint een bekend riedeltje te worden: Feyenoord reist af naar Rome voor een Europese wedstrijd tegen AS Roma. Toch is Slot verrast door het team van Daniele De Rossi: "Dat is het nadeel dat er sinds kort een nieuwe trainer staat", zei de oefenmeester in aanloop naar de return van de tussenronde van de Europa League.

Het is het tweede jaar op rij dat Feyenoord naar AS Roma moet in de knock-outfase van de Europa League, Slot kent de weg in Stadio Olimpico op z'n duimpje. "Je raakt eraan gewend als je hier in Rome landt en naar het hotel rijdt, dan zie je dezelfde dingen. In dit stadion weet ik ongeveer even goed de weg als in De Kuip ondertussen."

Thuiswedstrijd

In de thuiswedstrijd werd het 1-1, niet de meest ideale uitgangspositie voor Feyenoord, zei Slot toen al na afloop. "We zijn veel bezig met het opbouwen en druk zetten. Het voordeel is dat wij niet alleen hoeven te scoren, maar zij ook. We weten hoe sterk ze zijn, 1-1 is inderdaad niet de meest ideale uitgangspositie. Tegelijkertijd als je zag hoeveel absenties wij hadden en je weet ook in de eindfase nog aan te dringen, dan hebben we er veel uitgehaald."

Feyenoord gunt zichzelf geen goede uitgangspositie voor return in Rome na gelijkspel tegen AS Roma Feyenoord heeft in eigen huis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AS Roma in tussenronde van de Europa League. Vlak voor rust scoorde Igor Paixão de Rotterdamse goal, waar in de tweede helft Romelu Lukaku deze goal onschadelijk maakte. Een makke tweede helft had nog maar weinig kansen in petto, waardoor de return in Rome met een gelijke stand gestart zal worden.

Sterkhouders terug

Quinten Timber en Lutsharel Geertruida zijn er weer bij ten opzichte van vorige week. De Rossi zei eerder op woensdag dat Feyenoord daardoor alleen maar sterker zal zijn dan in De Kuip. "Of we daadwerkelijk sterker zijn met Geertruida en Timber zal moeten blijken natuurlijk, maar in principe stel ik ze altijd op dus zou dat moeten zijn. Of het ook zo gaat uitpakken morgen, zullen we moeten zien." Slot zal weinig veranderen gaf hij aan op de persconferentie. "Als je me een beetje kent, doe ik dat niet zo gauw."

Verrast

Aan de Italiaanse media legde Slot uit dat hij toch enigszins verrast was van bepaalde tactische keuzes van De Rossi. "Ik denk dat we elkaar goed kennen ondertussen, maar er zijn toch veel veranderingen geweest. Zo speelden we tegen een Roma van De Rossi waardoor we toch een beetje verrast werden, dat is het nadeel voor ons dat er vrij recent een nieuwe trainer voor de groep is gaan staan."

Slot hoopt vooral dat zijn groep dicht bij het spelidee blijft. "Soms wijken we daar vanaf met een spelplan, maar dat zal nooit ver afliggen van het idee. Daar zit opbouwen dus bij, maar soms hanteren we ook de langere bal en sinds kort gebruiken we ook veel standaardsituaties om dreigend te worden. Ik hoop dat de jongens het goed zullen uitvoeren donderdagavond."

Trainen in Nederland

Slot koos ervoor om de laatste training voor de wedstrijd in Nederland af te werken, hij legde uit waarom. "We hebben ervoor gekozen om in Nederland te trainen zodat we nog een keer specifiek konden trainen op de wedstrijd van donderdag. Als we hier zouden trainen moest die een stuk algemener zijn, want je moet altijd rekening houden met een camera die op je gericht staat. Dus dat is de voornaamste reden."

Europees record Slot

Slot heeft na deze wedstrijd in Rome evenveel Europese wedstrijden gecoacht als Bert van Marwijk en daarmee heeft hij een record bereikt met de meeste Europese wedstrijden op zijn naam. "Ik ben daar erg trots op natuurlijk, ik had liever gelijk met hem gestaan met het aantal bekers in Europa. Dat is niet zo, maar ik ben ook erg blij dat het gepaard gaat met goed spel in de competitie."