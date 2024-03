Vermoedelijke opstelling PSV tegen Borussia Dortmund, geen Ismael Saibari

Woensdagavond speelt PSV tegen Borussia Dortmund om een ticket naar de kwartfinales in de Champions League. Dinsdagmiddag vertrok de selectie richting Duitsland, mét Joey Veerman die de afgelopen weken nog geblesseerd was.

Toch is het nog onzeker of Veerman zal gaan spelen in Dortmund, afgaande op de uitspraken van Guus Til en Peter Bosz op de persconferentie. Bosz laat het afhangen van de laatste training in het Signal Iduna Park, maar maakt zich geen zorgen. "We stellen gewoon een andere goede speler op als hij niet kan spelen."

PSV-trainer Peter Bosz knipoogt naar discussie bij Feyenoord: 'Misschien moeten we een spelletje bedenken?' Als het bij Borussia Dortmund - PSV woensdagavond uitdraait op strafschoppen, dan zitten er zoveel spelers in de selectie die een penalty willen nemen, dat trainer Peter Bosz niet weet hoe hij dat op gaat lossen. "Misschien moeten we een spelletje bedenken?", zei de PSV-trainer met een knipoog en een lach.

Na de 1-1 in de heenwedstrijd moet PSV de uitwedstrijd tegen dortmund winnen om door te gaan in de Champions League. Maar de club uit Eindhoven mist een belangrijke kracht op het middenveld, Ismael Saibari. Hij kampte de afgelopen weken met hamstringklachten en is daar nog niet van hersteld.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Borussia Dortmund

Jordan Teze en Sergiño Dest zullen als vertrouwd op de vleugels spelen. In het centrum lijkt Bosz, net als in Eindhoven tegen Dortmund, te kiezen voor Jerdy Schouten boven André Ramalho. Olivier Boscagli zal naast Schouten staan centraal in de defensie. Voorin zullen waarschijnlijk de vertrouwde namen Johan Bakayoko, Hirving Lozano en Luuk de Jong spelen. Ervan uitgaande dat Joey Veerman in de basis start, zal hij waarschijnlijk bijgestaan worden door Til en Tillman

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Tillman, Til; Bakayoko, De Jong en Lozano