Na een dramatisch Europees kampioenschap voor de Oranje Leeuwinnen is bondscoach Andries Jonker opvallend eerlijk over het niveau van zijn team. Het teleurstellende toernooi, met grote nederlagen tegen Engeland (4-0) en Frankrijk (5-2), vraagt om een harde evaluatie. "Moeten we dan de olympische gedachte ventileren?", vraagt Jonker zich hardop af.

Jonker trok slechts een uur na de pijnlijke EK-uitschakeling een duidelijke conclusie. Zijn ambitie bij zijn aanstelling in 2022 was om Nederland tot de wereldtop te laten behoren, maar die verwachting heeft hij in drie jaar niet kunnen waarmaken. "Vind ik nog steeds dat we wereldtop zijn? Nee, dat zijn we niet, want we hebben 4-0 verloren van Duitsland, 4-0 van Engeland en nu 5-2 van Frankrijk. Dan hoor je er niet bij. Punt", laat Jonker optekenen op de persconferentie.

'Op dit moment schieten we tekort'

Desondanks ziet Jonker wel groeimogelijkheden binnen de selectie, hoe pijnlijk de uitslagen ook zijn. "De potentie van deze groep is héél groot, maar op dit moment schieten we tekort", stelt Jonker, die het onzin vindt dat hem wordt kwalijk genomen dat hij vanaf meet af aan heeft geroepen dat Oranje Leeuwinnen alleen voor EK-winst naar Zwitserland afreisden.

"Moeten we dan de olympische gedachte ventileren? Dat het fijn is om deel te nemen, we een mooie reis naar Zwitserland hebben met een leuk hotel waar we leuke spelletjes spelen en dat we na een paar weken lekker naar huis gaan? Nee, ik ben een ambitieuze trainer met uitstekende speelsters."

Lofzang voor speelsters

De vertrekkende bondscoach had een duidelijke boodschap voor de Oranje Leeuwinnen. "Ik heb tegen de speelsters gezegd: jullie hebben een eigenwijze trainer, een van de buitencategorie eigenwijs, maar in één ding heb ik gelijk: jullie zijn verschrikkelijk goed. Ze zijn door de muur gegaan en hebben het maximale gegeven", vertelt Jonker vol lof.

'Had graag de loting gemanipuleerd'

Het Europees kampioenschap verliep lastig, mede door de zware loting in de groepsfase met wedstrijden tegen Wales, Engeland en Frankrijk. "Ik kon de loting niet manipuleren, al had ik dat graag gedaan. Die loting was heel vervelend. Dan weet je dat je twee potentiële halve finales gaat spelen tegen Engeland en Frankrijk. Je moet absoluut top zijn om dat te overleven. Tegen Engeland waren we dat niet en tegen Frankrijk maar 45 minuten."

Toch overheerst er ook trots op de inzet en ontwikkeling van zijn team, zeker na de uitschakeling tegen Frankrijk. "Tegen Engeland was pijnlijk, tegen Frankrijk niet zo", blikt Jonker terug. "We hebben onszelf in een situatie gemanoeuvreerd dat je met het mes op de keel moest spelen. Ik ben trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen na een 4-0 oorwassing. Ik vind dat we ons visitekaartje hebben afgegeven", sluit Jonker positief af.

