Quincy Promes is in zijn woning in Dubai gearresteerd. De 33-jarige voetballer is veroordeeld tot een celstraf in Nederland vanwege betrokkenheid bij drugshandel en het neersteken van zijn neef, maar zat de afgelopen jaren achtereenvolgens in Rusland en Dubai. Daardoor ontliep hij zijn straf, maar daar komt nu mogelijk snel een einde aan.

Bronnen melden aan De Telegraaf dat Promes donderdag, even na middernacht, is aangehouden in zijn woning vanwege het uitleveringsverzoek van de Nederlandse Justitie. De advocaat van Promes, Cem Polat, bevestigt het nieuws van de arrestatie, maar wil verder geen commentaar geven. De politie in Dubai heeft nog niet gereageerd.

'Charmeoffensief' Quincy Promes krijgt flinke kritiek: 'Ja, omdat jij iemand hebt neergestoken' Quincy Promes is in Nederland veroordeeld tot 7,5 jaar cel vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef. Onlangs gaf hij een exclusief interview waarin hij de rechter verzocht zijn straf te schorsen. Dat 'charmeoffensief' krijgt flinke kritiek in De Oranjezomer.

De voormalig Oranje-international is overgebracht naar een detentiecentrum in Dubai. Als de arrestatie inderdaad verband houdt met het uitleveringsverzoek van Nederland, dan zal Promes onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee worden overgevlogen naar ons land. Daar moet hij een straf van zevenenhalf jaar uitzitten.

Promes is door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden (anderhalf jaar) voor het neersteken van zijn neef. Die zaak loopt nog, in hoger beroep.

Ex-topvoetballer Ronald de Boer hekelt Quincy Promes: 'Die advocaten zijn toch niet helemaal krankjorum?' Quincy Promes is bezig met een charme-offensief en zou zelfs weer terug naar Nederland willen, ondanks dat er hier een celstraf van 7,5 jaar wacht op de voormalig voetballer van Ajax. Aan tafel bij De Oranjezomer snappen experts er helemaal niks van.

Exclusief interview

Promes gaf afgelopen week nog een exclusief interview aan RTL Boulevard waarin hij vertelde dat hij graag zou willen terugkeren naar Nederland. Hij deed het verzoek om zijn celstraf op te schorten zodat hij weer in Nederland zou kunnen voetballen en later de gevangenisstraf zou kunnen uitzitten.

Dat verzoek werd afgewezen door het hof. "Er komt geen schorsing van het bevel gevangenneming", aldus de rechter dinsdag. Het OM benadrukte daarbij dat het Promes "zo snel mogelijk" in Nederland wil hebben.

Rechter reageert snel op opvallend verzoek van Quincy Promes De rechter gaat niet mee in het opvallende verzoek van Quincy Promes. De voetballer wil naar Nederland komen, mits hij niet wordt opgepakt. De 33-jarige Amsterdammer moet voor 7,5 jaar de cel in.

Kritiek

Dat Promes op eigen voorwaarden wil terugkeren naar Nederland, schoot bij oud-topvoetballer Ronald de Boer in het verkeerde keelgat. Hij zei bij De Oranjezomer: "Die advocaten zullen toch niet helemaal krankjorum zijn?"

Presentatrice Noa Vahle ging daarin mee: "Het is toch te naïef gedacht van hem? Het is heel duidelijk dat die twee nieuwe advocaten er op hameren om mee te werken in het hoger beroep. Dus hij vraagt eigenlijk om een tweede kans, terwijl hij zijn straf niet heeft uitgezeten. En hij wil het liefst meewerken en vrijblijven. Maar ook dat hij zijn voetbalcarrière weer op wil pakken. Alsof er een club in Nederland aan mee gaat werken."