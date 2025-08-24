Een bekende Duitse verslaggeefster heeft zichzelf live op televisie voor schut gezet. Sky-presentatrice Katharina Kleinfeldt vergiste zich op een pijnlijke manier in de aanvoerder van Werder Bremen. "Dat is vreemd en ook een beetje belachelijk."

Werder Bremen verloor dit weekend de seizoensopener op bezoek bij Eintracht Frankfurt met grote cijfers: 4-1. Het pijnlijkste moment was niet de verliespartij zelf, maar het interview na de wedstrijd. Werder Bremen-aanvoerder Marco Friedl verscheen voor de camera.

Dat had verslaggeefster Kleinfeldt echter niet door. De verdediger van Bremen was van shirt gewisseld met zijn voormalig ploeggenoot Michael Zetterer, die nu bij Frankfurt speelt. De verslaggeefster sprak de 27-jarige Friedl aan als speler van Frankfurt en feliciteerde hem met de winst.

Pijnlijk moment

De Oostenrijkse international keek de verslaggeefster verbaasd aan. "Ik ben een speler van Werder Bremen..", moest hij op het pijnlijke moment onthullen. " Ik ben eigenlijk gewoon... Marco, sorry", struikelt de verslaggeefster over haar woorden. Het zorgt voor een ongemakkelijk moment. "We hebben elkaar eerder gezien... Ik ben eigenlijk gewoon... Dit is mijn schuld, sorry."

Dat Friedl niet zijn eigen tenue droeg, had makkelijk te herkennen moeten zijn. Ex-teamgenoot Zetterer, van wie hij het shirtje droeg, is namelijk de nieuwe doelman van Frankfurt. Verslaggeefster Kleinfeldt had kunnen opmerken dat er iets niet klopte. De dertigjarige Zetterer maakte deze zomer voor vijf miljoen euro de overstap naar de concurrent.

Friedl blikte later terug op het opmerkelijke moment. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb voor de wedstrijd nog even met haar gepraat. Anderhalf uur later herkent ze me niet meer. Dat is merkwaardig en ook een beetje belachelijk."

