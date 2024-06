'Vincent Kompany haalt bezem door Bayern-selectie, slecht nieuws voor oud-Ajacieden'

Alles leek in kannen en kruiken, de overgang van Brian Priske van Sparta Praag naar Feyenoord. Maar er is een kink in de kabel gekomen. De werkgever van Priske zet zijn hakken in het zand. Feyenoord heeft geen zin in al die spelletjes en wil zaterdag weten of Priske komt, anders zoek het verder.