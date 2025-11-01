Bij Liverpool heerst opluchting. Trainer Arne Slot en zijn mannen boekten zaterdag in de Premier League eindelijk weer een zege. Aston Villa kwam op bezoek en The Reds wonnen met 2-0.

Na vier verloren competitieduels op rij was het hoog tijd voor de lansdkampioen om weer wat punten te halen. Na tien speelronden heeft Liverpool 18 punten. Koploper Arsenal staat op 25 punten, dus er is nog wel werk aan de winkel voor Slot en zijn spelers.

Ryan Gravenberch

De goals kwamen van Ryan Gravenberch en Mohamel Salah. Die twee spelers worden bij The Guardian in de kop genoemd. Zij zorgen voor "een welkome overwinning", aldus de krant. "Het is een belangrijke zege voor Liverpool", aldus de journalist. "De club stijgt naar plek drie en maakt een einde aan een reeks van vier nederlagen. Salah scoorde zijn 250e goal voor Liverpool."

Het was volgens de krant "een leuke wedstrijd, die werd gespeeld op een duizelingwekkende snelheid. Villa raakte bij 0-0 tweemaal de paal. Het is te vroeg om te zeggen of Liverpool nu echt terug op zijn oude niveau is."

Don Welsh

Slot heeft het gevaar afgewend dat hij vijf competitieduels achter elkaar onderuit gaat. Dat overkwam een trainer van Liverpool 72 jaar terug voor het laatst. Don Welsh was toen de trainer. The Sun stipt aan dat dit de eerste wedstrijd voor Liverpool zonder tegengoal is in elf pogingen.

Het viel The Sun op dat Slot teruggreep naar de spelers die hem vorig seizoen de Premier League-titel opleverden. Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz en Milos Kerkez waren geblesseerd of gepasseerd. "Hij gaf de voorkeur aan zijn vertrouwelingen", aldus de krant. Uitzondering is Hugo Etikike, "De enige nieuweling die wel wat krediet heeft opgebouwd."

Cijfers

Express deelt cijfers uit en geeft captain Virgil van Dijk een 7. "Hij blokte een inzet van Guessand en hielp mee met het opzetten van aanvallen. Toen Aston Villa beter in de wedstrijd kwam, stond hij op." Gravenbercht krijgt een 8. "Hij was energiek op het middenveld en rende zich rot. Hij liet zien waarom Liverpool hem de laatste tijd heeft gemist."

Voor Cody Gakpo was er een 7: "Hij schudde een lastige start van zich af en zijn gebruikelijke kapbewegingen richtint het centrum veroorzaakte veel problemen bij Villa. Hij was balvast vanavond."

