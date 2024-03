Virgil van Dijk vindt het moeilijk om afscheid te nemen van Jürgen Klopp: 'Hij is ontzettend belangrijk geweest voor mij'

Virgil van Dijk zal na dit seizoen afscheid moeten nemen van Jürgen Klopp. De trainer heeft aangekondigd te vertrekken bij Liverpool. Dat is niet makkelijk voor de Oranje-international, die volgens hemzelf 'best emotioneel' is.

"Ik ben best wel een emotioneel mens en vind het altijd sowieso heel moeilijk om afscheid te nemen van iemand en dat zal nu helemaal zo zijn", zegt de 32-jarige verdediger in gesprek met Voetbal International.

"Het is niet alleen de manager die gaat, hè, het zijn meer mensen. Pepijn Lijnders bijvoorbeeld, een belangrijke persoon in de staf, en zo kan ik wel doorgaan. Afscheid nemen is dus niet iets waarop ik me verheug, maar we kunnen het wel heel mooi maken door prijzen te winnen met zijn allen."

Van Dijk won eind februari nog de League Cup met Liverpool, en maakte zelfs het winnende doelpunt in de verlenging van de finale tegen Chelsea. "Dat maakte mij als aanvoerder zó ontzettend trots", aldus de Nederlander. "Voor mij was er niks mooier dan een prijs in ontvangst te nemen, mijn eerste inderdaad als aanvoerder, samen met de manager die zo ontzettend belangrijk is geweest en nog steeds is voor de club en ook voor mij persoonlijk."