Virgil van Dijk na Nederland - Schotland: 'Het voelt niet echt als een 4-0'

Oranje-captain Virgil van Dijk was ondanks de zege op Schotland (4-0) niet tevreden over het optreden van Nederland. De verdediger van Liverpool erkende dat 'er genoeg werk aan de winkel' is.

In de eerste helft kwam Nederland tegen het slim spelende Schotland, dat het middenveld dicht plamuurde, tot slechts één schot op goal. Dat schot leverde wel gelijk de 1-0 op, maar toch: het ging erg stroef. Pas diep in de tweede helft vielen er gaten op de Schotse helft. "Het voelt niet echt als een 4-0 als we eerlijk zijn", zei Van Dijk tegen het Algemeen Dagblad.

Duitsland

Van Dijk onderstreepte dat Schotland met discipline druk uitoefende op de opbouw van Oranje. "Daardoor kom je ook in omschakelmomenten waaruit zij gevaarlijk worden. Misschien spelen we soms te gehaast, dat kan een verklaring zijn". Dinsdag wacht Duitsland in de tweede vriendschappelijke wedstrijd in dit interlandblok. "Dinsdag zullen we het beter moeten doen, want dan worden die fouten die we vanavond maakten wel afgestraft denk ik."

Cody Gakpo

Cody Gakpo sloot het duel af met twee assists. De teamgenoot van Van Dijk was eveneens niet in een jubelstemming. "Schotland heeft ook nog een paar kansen gekregen", aldus Gakpo. "Ik denk dat het beter gaat als we vaker samenspelen. Dan worden we misschien ook vaster aan de bal. Ik vond ons in de tweede helft al beter spelen. Toen zag je dat er bepaalde patronen in ons spel kwamen. De uitslag is prima, maar we kunnen beter."