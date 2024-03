Virgil van Dijk ontvouwt plannen met Oranje-shirts: 'Het idee is om er ooit iets mee te gaan doen'

Het Nederlands elftal presenteerde eerder deze week het nieuwe thuis- en uittenue. Deze worden ook gedragen op het EK komende zomer in Duitsland. Aanvoerder Virgil van Dijk is er blij mee, ook gezien zijn liefde voor voetbalshirts.

"Mooie kleur, méér oranje dan het vorige en dat is iets dat de Nederlander graag ziet", zegt Van Dijk over het nieuwe thuistenue tegenover Voetbal International. Eigenlijk vindt de aanvoerder ieder shirt van Oranje bijzonder. "Weet je, in feite maakt het ook niet zo veel uit hoe de tenues eruitzien. Ik heb nog steeds, na al die jaren, iedere keer weer een speciaal gevoel als ik zo’n Nederlands elftal-shirt over mijn hoofd trek. Dat zal nooit veranderen."

Van Dijk heeft alle shirtjes van het Nederlands elftal bewaard. "Ze betekenen voor mij dus vooral herinneringen. Mijn eerste Oranje-shirt heb ik ingelijst, dat was het witte tenue dat we droegen uit tegen Kazachstan", blikt hij terug. "De rest ligt in dozen op zolder, met het idee er ooit iets mee te gaan doen. Doordat we bij interlands altijd de datum en de vlaggetjes van beide landen op het shirt hebben staan, weet je precies welke wedstrijden bijzonder zijn geweest."

Virgil van Dijk tijdens zijn debuut tegen Kazachstan. © Pro Shots

Nieuwe herinneringen

Met de nieuwe tenues hoopt Van Dijk op het EK meer herinneringen te maken. "Met de nieuwe kleding maken we ook een nieuwe start, zo voelt het wel, maar óók en vooral: nieuwe focus. De weg naar het EK in Duitsland is nu écht begonnen. Ik heb ernaar uitgekeken de jongens weer te zien in Zeist om te gaan werken aan de vastigheden die we straks nodig hebben tijdens het EK."