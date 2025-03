Virtuele stand Eredivisie | Feyenoord moet vrezen voor pijnlijk puntenverlies, Ajax deelt enorme klap uit aan PSV in titelstrijd

De Eredivisie is in de 27e speelronde aanbeland. De meest in het oogspringende wedstrijd is natuurlijk de topper tussen PSV en Ajax. Maar er staat meer op het spel. Volg hier live de tussenstand en bekijk de virtuele stand.

Kampioenschap beslist?

Ajax won eerder op de dag met 2-0 van PSV en daarmee lijkt de titelstrijd definitief beslist. De nederlaag van de Eindhovenaren zorgt echter misschien nog wel voor een spannende strijd om de tweede plaats, want de concurrenten kunnen zondag dichterbij gaan komen.

LIVE Feyenoord - Go Ahead Eagles | Ploeg van Robin van Persie voor derde keer op voorsprong: Igor Paixao pegelt raak Feyenoord staat voor een belangrijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De bezoekers hebben slechts drie punten minder dan de ploeg van Robin van Persie. De Deventenaren kwamen tot tweemaal knap terug van een achterstand, maar moesten in minuut 74 toch wéér een tegentreffer slikken. Igor Paixao knalde Feyenoord op 3-2. Volg alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd hier live.

Strijd om tweede en derde plek

FC Utrecht deed dat in ieder geval. Die ploeg speelde om 12.15 uur tegen SC Heerenveen en won met 2-0. Daarmee kwamen zij op 52 punten en dus heeft de nummer 3 van de Eredivisie nog maar zes punten minder dan PSV. Toch is nummer 4 Feyenoord op papier de grootste concurrent. Zij staan op 47 punten, maar hebben nog twee duels tegoed. De eerste daarvan is zondag tegen Go Ahead Eagles en enkele dagen later volgt een thuisduel tegen FC Groningen.

'Meesterlijk' Ajax kan champagne koud zetten na keiharde klap voor zwalkend PSV Ajax heeft zondagmiddag een voorschot genomen op het kampioenschap in de Eredivisie. De koploper won met 2-0 op bezoek bij nummer twee PSV. Door een tactisch meesterplan van trainer Francesco Farioli is het gat nu liefst negen punten, met nog zeven wedstrijden te gaan.

FC Utrecht en Feyenoord lijken na dit weekend in ieder geval niet meer verder naar benden te hoeven kijken. Nummer vijf FC Twente leed zondagmiddag namelijk een pijnlijke nederlaag in de derby tegen Heracles Almelo en een dag eerder verspeelde nummer zes AZ twee dure punten na een spectaculair gelijkspel (3-3) tegen NEC.

Eerdere duels

Zaterdag werden er ook nog belangrijke potjes onderin de Eredivisie gespeeld. Zo was Willem II - Almere City cruciaal voor degradatie. Almere won met 2-0 en kruipt dichter naar de de Tilburgers die nog zes punten boven hen staan. Verder speelden NAC Breda en FC Groningen 1-1 gelijk, won Sparta met 3-0 van Fortuna Sittard en bij PEC Zwolle - RKC Waalwijk werd het 2-0.

Almere City-speler haalt zijn schouders op na spugende Willem II-supporter: 'Hij miste ook nog' Zaterdagavond werd een avond om snel te vergeten voor Willem II. De ploeg uit Tilburg leed een pijnlijke thuisnederlaag tegen hekkensluiter Almere City (0-2), dat dankzij de overwinning de laatste plaats heeft verlaten. Het dieptepunt van de wedstrijd vond plaats in de eerste helft, toen een Willem II-supporter spuugde in de richting van Almere City-speler Vasilios Zagaritis.

