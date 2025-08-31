Vitesse heeft met onmiddellijke ingan Ben Mansvelder aangesteld als algemeen directeur ad interim in de strijd om de proflicentie terug te krijgen. De 37-jarige Mansvelder volgt Jaap Noltes op als bestuurder.

Mansvelder was al twee keer eerder werkzaam voor Vitesse. Daarnaast is hij een ervaren sportbestuurder en brengt hij brede commerciële en bestuurlijke kennis mee, meldt de club. Hij laat weten dat hij zich samen met alle betrokkenen wil inzetten om nog voor de laatste kans te strijden.

'Iedereen voelt hoe zwaar dit is'

"We staan als club voor onze laatste kans. Iedereen voelt hoe zwaar dit is. Toch hebben alle Vitessenaren de afgelopen maanden laten zien wat Vitesse zo bijzonder maakt: jullie onvoorwaardelijke steun en het positieve geluid dat overal doorklinkt," aldus de nieuwe algemeen directeur ad interim.

Mansvelder zal maandag namens Vitesse aanwezig zijn bij het hoger beroep in de Arnhemse rechtbank. Daar vecht de club de uitspraak van de rechtbank in Utrecht aan, die oordeelde dat de KNVB Vitesse terecht uit het betaald voetbal heeft gezet. Het is de laatste strohalm voor de Arnhemmers om hun proflicentie terug te krijgen.

Verstieren van wedstrijden

Eerder dit weekend werden een aantal wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie ruw verstoord door Vitesse-supporters. Zij gooiden zwart-gele rookbommen op het veld, waardoor verschillende wedstrijden minuten lang stilgelegd moesten worden. Ook gaven zij een duidelijk statement af met spandoeken waarop de tekst: 'Wij geen voetbal, jullie geen voetbal' viel te lezen.

De Arnhemmers konden echter niet op begrip rekenen van supporters van andere clubs uit de divisie. Nadat de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Almere City minutenlang was stilgelegd door rookbommen op het veld, gingen de supporters van deze clubs over op een tegenactie door luidkeels "nooit meer voetbal in Arnhem" te scanderen.

