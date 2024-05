Vitesse luidt de noodklok en vraagt weer om hulp: 'Hebben een gat van zes miljoen euro'

Vitesse is nog lang niet uit de problemen. De Arnhemse club heeft zware financiële problemen en het voortbestaan van de degradant uit de Eredivisie is nog altijd hoogst onzeker. In een persbericht luidt Vitesse opnieuw de noodklok.

Dat doet de club nadat het van de KNVB uitstel krijgt om te voldoen aan de licentie-eisen. Dat moet uiterlijk gebeuren op 17 juni. De club heeft dus minder dan drie weken. Algemeen directeur vindt het 'erg prettig' dat Vitesse wat langer de tijd heeft, maar daar houdt het goede nieuws in het bericht op de clubsite ook wel op. "Ik wil echter ook de noodklok luiden", vertelt Reijntjes.

Dat doet hij omdat Vitesse een sluitende begroting moet realiseren. Dat gaat lijkt vooralsnog niet lukken. Volgens Reijntjes kan de club nauwelijks meer bezuinigen dat het nu al doet. "Dat wil zeggen dat we een gat in de begroting hebben van zes miljoen euro, los van de schuldenlast. Externe financiering is dus een absolute noodzaak." Vitesse voert harde maatregelen door op de werkvloer. Vorige week hoorden twintig werknemers van de club dat ze hun baan kwijtraken.

Supporters haalden onlangs met een crowdfunding bijna twee miljoen euro op, maar onder meer vanuit het bedrijfsleven valt de steun tegen. En dat terwijl de tijd begint te dringen.

'Supporters hebben hun werk gedaan'

"De komende week staan er een boel afspraken in de agenda. Hopelijk zorgt dit voor de benodigde injectie. Als de regio immers wat wil, dan is dit echt de laatste kans", aldus Reijntjes, die ook nog de crowdfunding aanhaalt. "De supporters hebben met de crowdfunding hun werk gedaan, nu is het aan het regionale bedrijfsleven om hun bijdragen te leveren!

Eerder deze donderdag kwam er slecht nieuws naar buiten. Maasbert Schouten, een van de potentiële investeerders, besloot zich terug te trekken. Tegen Voetbal International legt hij uit dat de houding van stadioneigenaar Michael van de Kuit een van de redenen is. Vitesse betaalt elk jaar drie miljoen euro aan huur voor het stadion, maar kan dat komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie niet meer betalen.

Van een huurverlaging wil Van de Kuit niets weten. "Er is geen enkele millimeter beweging te krijgen in het stadiondossier", vertelt Schouten aan VI. "Van de Kuit stuurt klaarblijkelijk willens en wetens aan op het faillissement van Vitesse."