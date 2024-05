Vitesse dolblij met bizarre handhaving Bochum: noodlijdende club vangt tonnen

Vitesse heeft een fikse meevaller gekregen dankzij VfL Bochum. De Duitse club redde maandagavond het vege lijf in een krankzinnige wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf en dat levert de Arnhemse club tonnen aan broodnodige euro's op.

Dat komt door de flinke delegatie ex-medewerkers van Vitesse bij de club die op plek zestien in de Bundesliga eindigde. Zo is oud-aanvoerder Maximilian Wittek een belangrijke kracht bij Bochum en zat ook trainer Thomas Letsch bij de Duitsers.

Extraatje voor Vitesse

In de contracten van Letsch, die al een tijdje ontslagen is bij Bochum, en Wittek stonden extraatjes voor Vitesse. Omdat Bochum zich handhaafde in de Bundesliga, krijgt het volgens De Gelderlander nog enkele tonnen van de Duitse club. Vorig jaar kreeg het ook al een half miljoen euro.

'Gigantische leegloop dreigt bij Vitesse: bijna alle spelers dienen transferverzoek in' Vitesse lijkt op zoek te moeten gaan naar een bijna compleet nieuwe selectie, als de Arnhemmers door kunnen als profclub. Achter de schermen is de leiding druk bezig met het reddingsplan, maar inmiddels hebben bijna alle spelers aangegeven dat ze weg willen uit de Gelredome.

Matus Bero

Matus Bero, nog een ex-speler van Vitesse bij Bochum, levert zijn oude club geen geld meer op. Hij vertrok afgelopen zomer transfervrij uit Arnhem en heeft geen extraatjes in zijn contract bij Bochum staan. De Duitse club maakte in Düsseldorf een 3-0 nederlaag in eigen huis goed door zelf met 3-0 te winnen. Na verlenging en penalty's blijft Bochum in de Bundesliga. Düsseldorf speelt nog een jaar in de 2. Bundesliga.

Vitesse heeft miljoenen nodig

Vitesse kan al het extra geld goed gebruiken. De club degradeerde op sportief vlak al uit de Eredivisie, maar dat is niet eens het ergste. De club vecht voor z'n bestaansrecht en heeft miljoenen nodig om het eigen hachje te redden. De KNVB heeft nog geen beslissing genomen over de licentie van Vitesse, dus de Arnhemse club heeft nog even om geld op te halen. Dat doet het onder andere met een crowdfunding.