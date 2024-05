Vitesse rondt aandelenoverdracht definitief af, banden met Russische eigenaar verbroken

Kampioen Bayer Leverkusen speelt zaterdag in de laatste speelronde van de Bundesliga tegen FC Augsburg, dat al uitgespeeld is. Normaal zou er dus niets meer op het spel staan, maar dat is niet het geval. Leverkusen kan het seizoen in de Bundesliga als eerste club ooit ongeslagen afsluiten. Hoewel het een zeldzame prestatie is, kwam het in andere landen wel voor. Ook in Nederland.