'Ongelooflijke' Oranje-speler ontvangt compliment van olympische kampioenen: 'Knoepertje hard'

Ondanks de uitschakeling in de Nations League heeft het Nederlands elftal boven verwachting gepresteerd in het tweeluik tegen topland Spanje. Na twee keer een gelijkspel ging Spanje er met de winst vandoor na een spannende penaltyreeks. Het goede voetbal van Oranje maakte indruk: "Dit is het spel wat je van Nederland wilt zien."

Oranje kon afgelopen donderdag in De Kuip net geen drie punten binnenslepen na een doelpunt in de extra tijd, waardoor Spanje weer op gelijke hoogte kwam (2-2). Zondag kwam het sterke Nederlands elftal drie keer terug van een achterstand (3-3), maar na een penaltyreeks ging Spanje er alsnog met de winst vandoor.

Bondscoach Ronald Koeman genoot van Oranje: 'We hebben Spanje echt aangepakt!' Ronald Koeman is niet geheel ontevreden over Oranje tijdens het tweeluik met Spanje. Nederland ging pas na strafschoppen ten onder tegen de Europees kampioen, maar toch zit er ook een beetje teleurstelling bij de trainer.

Sceptisch

"We waren wel sceptisch van tevoren", vertelt voormalig tophockeyster Naomi van As in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast die ze samen maakt met oud-ploeggenote Ellen Hoog. “Ze hebben niet echt een goede reeks gehad voor de winterstop namelijk.”

Met enige verbazing gaat Van As verder: “Ze speelden echt een goede wedstrijd met veel werklust, veel energie en veel druk op de bal.”

Oranje behoort tot de Europese top en dat is verrassend na de matige vorm van afgelopen maanden Oranje heeft zichzelf weer op de kaart gezet na het geweldige tweeluik met Spanje. De ploeg van Ronald Koeman liet - met een gehavende selectie - zien waarom de bondscoach altijd roept dat toplanden niet graag tegen Nederland spelen. Tot twee keer toe werd Spanje op het randje van de afgrond gezet, doorduwen lukte echter niet. Maar Oranje mag zich opmaken voor mooie tijden, als dit wordt doorgezet.

Beter dan op het EK

Hoog stemt hiermee in: “Ik vond dit Nederlands elftal vele malen beter dan het elftal van het EK afgelopen zomer. Er zat zoveel meer passie in en meer druk naar voren. Super saai speelden ze op het EK. Nu zag ik veel meer creativiteit en drive. Ik vond het echt leuk om te zien. Ze leken niet onder de indruk van Spanje.”

“Wat vond je van de goal van Ian Maatsen?”, vraagt Hoog. “Ongelofelijk. Dan maak je je debuut tegen Spanje en dan scoor je. Hij zat er prachtig in. Knoepertje hard”, antwoordt Van As. “Hij zat ook al heel vaak in de selectie en nu mocht hij eindelijk spelen, fantastisch”, vult Hoog aan.

Spaanse media lovend over sterk Nederland na 'epische wedstrijd' in Nations League Nederland verloor na strafschoppen van Spanje in de kwartfinale van de Nations League. maar heeft in het tweeluik enorm veel indruk gemaakt. Tegen de Europees kampioen kwam de ploeg van Ronald Koeman uitstekend voor de dag, zagen ze ook in Spanje.

'Echt zo mooi om te zien'

“Een heel mooie assist ook van Xavi Simons. Je zag dat hij Maatsen al vrij zag staan. Dat was echt zo mooi om te zien”, vindt Van As. “Daar zag je dus die hoge druk op het veld. Noa Lang verovert daar dus de bal met een goede actie en pass naar Simons. Dat is het spel wat je met Nederland wilt spelen.”

WK-kwalificatie

Door de uitschakeling is Nederland terechtgekomen in groep G van het WK-kwalificatietoernooi. Dit heeft zijn voordelen en zijn nadelen: “Ze hebben een iets langere weg richting het WK. Ze komen nu in een poule met vijf landen terecht en Spanje in een poule met vier landen. De tegenstanders zijn wel minder sterk dan waar Spanje uiteindelijk tegen moet.”

Nederlands elftal moet nog beginnen aan kwalificatie WK 2026, maar loopt toch al achter de feiten aan Het Nederlands elftal werd zondag uitgeschakeld in de Nations League door Spanje en dus kan het vizier nu op de kwalificatie voor het WK van 2026. Oranje begint daar echter wel aan met een achterstand op de concurrentie en dat heeft alles te maken met de zinderende dubbele ontmoeting tegen de Spanjaarden.

“Het verlies was dus jammer, maar er zit wel een klein voordeeltje aan, want ze zitten nu met Polen, Litouwen, Finland en Malta in de poule. Dat moeten ze nu ook naartoe leven. De eerste wedstrijd is op 7 juni tegen Finland en dat is gewoon belangrijk”, concludeert Van As.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. In de nieuwste aflevering hebben ze het over de spannende race van Mathieu van der Poel, de pijnlijke uitschakeling van Oranje in de Nations League en natuurlijk het nieuws over de verloving van Jake Paul en Jutta Leerdam. Beluister de podcast in je favoriete app of hieronder: