Hij kwam, zag en overwon. Lionel Messi (38) heeft nu ook de Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer (MLS) gewonnen. Zaterdag zegevierde Inter Miami in de strijd om de MLS Cup: Vancouver Whitecaps ging eraan met 3-1.

Messi speelde bij alle drie de treffers een belangrijke rol. Voor de Argentijnse sterspeler is het zijn 48e prijs. MLS Cup is geen bekertoernooi, maar de finalewedstrijd tussen de twee kampioenen van de oostelijke en westelijke MLS-competitie. Inter Miami is dus de landskampioen.

MLS Cup

Wereldkampioen Rodrigo De Paul bereikte na een pass van Messi in de achtste minuut de eveneens Argentijnse Tadeo Allende, wiens voorzet via Vancouver-verdediger Édier Ocampo in het doel belandde: 1-0.

Messi --> De Paul



That Argentine connection always delivers in the biggest moments. 🇦🇷@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/AC90SmP1MF — Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025

De Whitecaps, met Thomas Müller in de basis, kwamen na een uur langszij via Ali Ahmed. Tien minuten later veroverde Messi de bal op het middenveld, waarna hij De Paul in staat stelde de 2-1 te maken. Allende maakte in blessuretijd de 3-1 na opnieuw voorbereidend werk van Messi.

Pensioen

Onder anderen Sergio Busquets en Jordi Alba speelden ook mee bij Inter Miami. Voor de voormalige spelers van FC Barcelona eindigt hun succesvolle carrière zo met een laatste prijs.

Pocketing the number 48 trophy 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/xWFpLN1vVG — Milex black (@BlackMilex) December 6, 2025

Messi werd in zijn eerste twee seizoenen bij Inter Miami vroegtijdig uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap. Eerder dit jaar tekende de vedette voor drie jaar bij.

Inter Miami

Inter Miami is een van de nieuwere clubs in het Amerikaanse profvoetbal. Dit is het zesde seizoen van de club. En er komt een kans aan op een nieuwe prijs, want de winnaar van de MLS Cup doet mee aan de Campeones Cup, een wedstrjid tussen de Amerikaanse kampioen en de winnaar van het Mexicaanse kampioenschap Campeón de Campeones. Dat is dan weer een strijd tussen de winnaars van de twee periodes die het Mexicaanse profvoetbal kent, Apertura en Clausura.