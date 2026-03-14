Keepers zijn vaak mikpunt van spot. De gevolgen zijn immers groot als een doelman met een schijnbare ketser de bal niet tegenhoudt. Terwijl een middenvelder gerust een knoeibal kan geven, want dat leidt niet per se direct tot een tegengoal. Dat moet anders, vinden de deelnemers van een heus keeperscongres.

Martijn Buurman, actief in het zaalvoetbal, organiseerde dat congres in Apenheul te Apeldoorn. Daar kwamen 75 keepers op af uit diverse takken van sport. Enkele prominente gasten waren hockeydoelman en olympisch kampioen Pirmin Blaak, voetbalkeeperstrainer Maarten Arts en oud-waterpolo-international Arie van de Bunt (350 interlands).

Afbranden

Buurman baalt van de negatieve beeldvorming over keepers. Maar al te vaak worden ze beticht van blunders en gegrabbel en onrustig gedrag. Maar vaak wordt dan over het hoofd gezien dat pakweg het zicht van de keeper werd geblokkeerd of de bal plots van richting werd veranderd.

De Volkskrant bezocht het congres en noteerde wat er zoal werd gezegd. Een van de deelnemers klaagt: "Hoofdtrainers moeten hun keeper veel meer in bescherming nemen. Want van de media hoeven we het ook niet te hebben. Die branden ons alleen maar af." Hockeykeeper Blaak zegt dit over Vandaag Inside: "Iemand hoeft maar onder een bal door te duiken en ze roepen daar gierend dat al die keepers er niets van kunnen."

Rafael van der Vaart

Buurman richt zijn pijlen ook op ex-topvoetballer Rafael van der Vaart. Buurman haalt zijn uitspraak aan: "Keepers zijn mislukte voetballers."

En vervolgens reageert hij daar zo op : "Daar word ik echt kwaad om. In de vele interviews die ik heb gedaan voor mijn boek is er geen enkele keeper, let wel géén énkele keeper, gaan keepen omdat hij of zij niet goed genoeg was als veldspeler. Ze gaan het doen omdat de goalie de belangrijkste speler is, de grootste verantwoordelijkheid moet dragen, omdat hij fysiek een acrobaat moet zijn en dapper, mentaal sterk."

Padel

Van der Vaart was vrijdag te gast in het tv-programma Carrie op Vrijdag. Daarin ging het onder meer op zijn liefde voor padeel. Van der Vaart zei: "Ik vind niet zoveel dingen leuk. Als je dan een sport vindt waarbij je denkt: hé, dit is het weer. Dan kom je thuis, dan kom je als klein kind thuis. Dan zegt Estavana Polman: Oh, je hebt verloren. Dan heb ik een halve dag daar moeite mee. Ik verloor makkelijker met voetbal dan met padel. Want voetballen kon ik."