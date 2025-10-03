Wayne Rooney heeft een opmerkelijke mening over het hedendaagse voetbal. De Engelse voetballegende sprak deze onlangs uit, samen met andere kritische woorden.

Manchester United-legende Rooney, die dertien jaar lang grote successen boekte op nationaal en Europees niveau, nam het in zijn carrière op tegen de beste verdedigers van Europa. In de nieuwste aflevering van de BBC-podcast The Wayne Rooney Show stelt de oud-spits dat de huidige generatie verdedigers niet kan tippen aan de toppers waar hij in zijn 19-jarige profloopbaan tegenover stond.

"De centrale verdedigers van nu halen het niet bij de spelers waar ik destijds tegen speelde", aldus de 39-jarige Rooney, die daarmee een opvallende en scherpe uitspraak doet.

Beste duo

Van de huidige Premier League-verdedigers noemde hij het Arsenal-duo William Saliba en Gabriel als de besten.

"Saliba en Gabriel vullen elkaar uitstekend aan", zei hij. "Je ziet dat ze constant coachen en communiceren op het veld — precies wat je nodig hebt. Een centrale verdediger moet leiding nemen en de boel organiseren. Zou ik ze op hetzelfde niveau zetten als de spelers waar ik vroeger tegen speelde? Nee. Maar binnen het huidige voetbal vormen zij waarschijnlijk het beste duo", zo klinkt de opvallende conclusie van de voetballegende.

Kritiek op Arne Slot

Hetgeen wat hij zij over het niveau van de huidige verdedigers was niet zijn enige stevige opmerking. Rooney uitte namelijk ook flinke kritiek op Liverpool-coach Arne Slot, die twee opeenvolgende nederlagen met Liverpool leed, in de competitie tegen Crystal Palace en in de Champions League tegen Galatasaray.

Rooney uitte kritiek op de ‘experimenten’ van de Nederlandse coach, die ervoor koos om Dominik Szoboszlai als rechtsback op te stellen. Die beslissing kwam voort uit het feit dat zowel Conor Bradley als Jeremie Frimpong geblesseerd waren en nog niet volledig hersteld terugkeerden.

Gekruisigd

Rooney benadrukt dat als trainer Rúben Amorim bij Manchester United zulke ‘experimenten’ had uitgehaald, hij daarvoor 'gekruisigd' zou zijn.

"Liverpool was echt heel slecht tegen Galatasaray. Als je kampioen wordt, zoals Slot, worden sommige beslissingen je vergeven. Maar een middenvelder als rechtsback en rechtervleugelspeler opstellen, is zo'n beslissing die ik betwijfel. Als Amorim dit bij Manchester United had gedaan, zouden ze hem zeker hebben gekruisigd," aldus de Engelse oud-international die derde staat op de lijst van spelers met de meeste Premier League-goals ooit.

