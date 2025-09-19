Sir Alex Ferguson, de legendarische coach van Manchester United, spreekt voor het eerst emotioneel over het grootste verlies in zijn leven, na het overlijden van zijn vrouw in oktober 2023.

De legendarische Sir Alex Ferguson was bijna 58 jaar getrouwd met zijn vrouw Cathy, die in 2023 overleed. Nu spreekt de voormalige topcoach van Manchester United voor het eerst openlijk over dit enorme verlies.

"Na het overlijden van mijn vrouw zat ik thuis opgesloten. Ik verhuisde naar het platteland, dichter bij mijn zoon. Maar het is niet genoeg om alleen maar te zitten en tv te kijken", zo vertelde Ferguson in een interview tijdens het programma BBC Breakfast.

Aangezien alleen maar stilzitten hem geen voldoening gaf, koos de voetballegende ervoor weer wat actiever bezig te zijn. "Daarom besloot ik te reizen. Ik ben in Saoedi-Arabië, Hongkong en Bahrein geweest."

Ambassadeur

Ferguson beëindigde zijn indrukwekkende carrière in 2013, in hetzelfde seizoen dat hij zijn 13e en laatste Premier League-titel won. Nu, na zijn pensioen, leest hij, lost hij kruiswoordraadsels op en steunt hij liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor mensen met dementie. Hij is ambassadeur van de stichting Playlist for Life, die muziek promoot voor mensen die leven met deze ziekte, waaraan ook zijn jongere broer Martin lijdt.

Dat Martin daaraan lijdt, baart hem zorgen. "Ik ben maar een jaar ouder dan hij en hij is mijn enige broer, daarom is hij extra belangrijk voor me. Hij is constant in mijn gedachten – ik vraag me af of het goed met hem gaat, of ik hem moet bellen. Ik probeer dat elke dag te doen."

Succesvolle carrière

Sir Alex Ferguson is een van de meest succesvolle voetbalmanagers aller tijden. Gedurende zijn carrière, en met name tijdens zijn tijd als manager van Manchester United. Met The Reds won hij maar liefst twee keer de Champions League en pakte dertien Premier League-titels.