Een legendarische doelman van Manchester United heeft zijn diepe teleurstelling geuit. Zijn oude club liet de kans liggen om wereldkampioen Emiliano Martínez op de laatste dag van de zomerse transferperiode binnen te halen. In plaats daarvan koos de club voor de jonge Senne Lammens, die slechts één volledig seizoen als eerste keus in het seniorenvoetbal achter zijn naam heeft staan. "Ik had nog nooit van hem gehoord."

Op deadline day presenteerde de Engelse club de Belg Lammens. Manchester United legde 21 miljoen euro voor hem neer bij Royal Antwerp. Hiermee moet de 23-jarige Lammens de uitgehuurde André Onana vervangen onder de lat.

'Extreem teleurstellend'

In een gesprek met Sky Bet uit de iconische Deense doelman Peter Schmeichel zijn onvrede over zijn oude club Manchester United "We hadden Emi Martínez moeten halen. Sterker nog, we hadden moeten doorpakken voor Gianluigi Donnarumma toen we de kans hadden."

De Italiaan verkaste uiteindelijk naar de aartsrivaal Manchester City. Daarom was de Argentijn dé gedroomde kandidaat voor onder de lat bij The Red Devils volgens Schmeichel. "Met Martínez leek in alles een uitstekende mogelijkheid, want hij is precies het type keeper dat Manchester United nodig heeft. Hij heeft zijn kwaliteiten op het hoogste niveau bewezen. Hij doet alle basisdingen briljant, maar is bovendien een leider. Hij is zo'n keeper die aanvallers aan het denken zet. Daarom was het extreem teleurstellend om te horen dat de deal om financiële redenen mislukte."

'Ik had nog nooit van hem gehoord'

Schmeichel begrijpt er vervolgens niks van dat zijn oude werkgever bij de Lammens uitkwam. "Wat Lammens betreft, ik zal eerlijk zijn: ik had nog nooit van hem gehoord. Ik weet dat zijn statistieken uitstekend zijn, maar dat was bij Antwerp in België, in een team dat vijfde eindigde. Statistieken laten niet zien hoe je reageert na een fout of hoe je omgaat met de druk bij Manchester United. Die druk is onvergelijkbaar. Lammens kan de beste aanwinst ooit blijken te zijn, maar op dit moment lijkt het slechts een hoop, en dat is niet wat United op dit moment nodig heeft.''

De 61-jarige Deen had liever gezien dat Manchester United zowel Martínez als Lammens had gehaald. "Als we hem samen met Martínez hadden gehaald, had dat perfect geklopt: een bewezen wereldkampioen als nummer één en een getalenteerde jonge keeper die zich achter hem ontwikkelt. Maar in plaats daarvan blijft de vraag wie de nummer één zal zijn," deelde Schmeichel mee.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.