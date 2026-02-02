Donny van de Beek gaat spoedig in het huwelijksbootje stappen. De voetballer heeft de moeder van zijn kinderen Estelle Bergkamp ten huwelijk gevraagd en de dochter van voetbalicoon Dennis Bergkamp heeft ja gezegd.

Van de Beek is al met Bergkamp samen sinds de voetballer nog bij Ajax speelde. Daar maakte hij in 2019 furore als vaste basisspeler in het elftal dat onder andere de halve finale van de Champions League haalde. Na die glorietijd vertrok Van de Beek naar Manchester United. Daar ging zijn loopbaan bergafwaarts. In Engeland kwam hij totaal niet uit de verf en na huurperiodes bij Everton en Eintracht Frankfurt werd hij in de zomer van 2024 verkocht voor vijf ton aan Girona.

Bij de Spaanse club begon Van de Beek goed en startte hij vaak in de basis, maar inmiddels is hij aan het revalideren van een zware blessure. Van de Beek scheurde zijn achillespees en hij zal waarschijnlijk pas in april weer terugkeren. In de tussentijd heeft de voetballer wel weer meer tijd om door te brengen met zijn kinderen. Samen met Bergkamp kreeg hij eerst een dochter genaamd Lomée en daarna een zoontje genaamd Navy.

Huwelijk

Binnenkort gaat er dus ook een huwelijk komen tussen Van de Beek en Bergkamp, want de voetballer heeft een aanzoek gedaan bij zijn vriendin. Via haar Instagram deelt ze beelden van hoe de voetballer op een knie gaat en haar ten huwelijk vraagt. Volgens Bergkamp was dit 'haar makkelijkste ja ooit'. Over een trouwdatum van de twee is nog niets bekend. Oud-teamgenoot Davy Klaassen (Ajax) en Mikky Kiemeney (de vriendin van Frenkie de Jong) feliciteren het stel in de reacties onder de post.

Bekende familie

Sinds zijn relatie met Bergkamp is Van de Beek in nogal een bekende voetbalfamilie terecht gekomen. Dennis Bergkamp is namelijk de vader van Estelle. De oud-voetballer van onder andere Ajax en Arsenal is al even uit de voetballerij verdwenen, maar bij veel voetbalfans staan zijn geweldige acties nog in het geheugen gegrift.