Mohamed Ihattaren ligt opnieuw onder vuur. De middenvelder van Fortuna Sittard liet vorige week weten dat het Nederlands elftal voor hem definitief geen optie meer is. Zijn uitspraken vallen slecht en leverden hem snoeiharde kritiek op van oud-doelman Ronald Waterreus, die in zijn column in 'De Limburger' genadeloos uithaalde.

"Ik speel voor Marokko of ik speel geen interlands", zei Ihattaren stellig tegen ESPN. Volgens hem voelde het de afgelopen jaren alsof 'heel Nederland' tegen hem was. Het was de zoveelste uitspraak die zijn reputatie deed wankelen.

'Altijd boos of teleurgesteld'

Waterreus reageerde fel. "Het is me wat met Ihattaren. Zet een televisie aan of sla een krant open; het is altijd boosheid of teleurstelling. Hij doet me denken aan die collega in de fabriek die altijd klaagt. Regent het, dan moppert hij. Schijnt de zon, dan roept hij dat het veel te warm is", klinkt de oud-doelman van onder meer PSV.

Volgens de voormalig international zit het probleem vooral in de houding van Ihattaren. "Hij gedijt in een eeuwige slachtofferrol. Daarbij oogt hij nog steeds niet afgetraind, ondanks een volledige voorbereiding. En hij komt vaker in het nieuws door randzaken dan door zijn prestaties. Ihattaren heeft gewoon iets heel vervelends over zich", is hij stellig.

'Verwende puber in een te zwaar mannenlijf'

Volgens Waterreus is het dan ook onzinnig dat Ihattaren nu al praat over interlands. "Het zal het gros van Nederland een zorg zijn of hij voor Oranje of Marokko kiest", schreef hij. "Er is geen enkel nationaal elftal dat op hem zit te wachten. Ook dat van Marokko niet."

Waterreus sloot zijn column af met misschien wel zijn hardste oordeel. Ihattaren zou zichzelf veel te belangrijk vinden en daarmee vooral zijn eigen carrière in de weg staan. "Ondanks zijn 23 jaar is hij geen volwassen prof die een elftal beter maakt. Hij is als een verwende puber in een te zwaar mannenlijf", sluit hij kritisch af.

Nieuwe kans in Sittard

Na de degradatie van RKC Waalwijk besloot Fortuna Sittard Ihattaren een nieuwe kans te geven. Voor een bedrag van slechts 100.000 euro, dat via bonussen kan oplopen tot 250.000 euro, maakte de 23-jarige middenvelder de overstap naar Limburg. Daarmee haalde Fortuna een speler binnen die ooit nog 22 miljoen euro waard was, maar de laatste jaren vooral met zijn vorm en fitheid worstelde.

Zijn eerste weken in Sittard leverden nog geen droomscenario op. Fortuna bleef in eigen huis steken op een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles en ging vervolgens onderuit bij NAC Breda. In die nederlaag liet Ihattaren zich wél even zien met een fraaie assist, al kon hij de teleurstelling voor zijn ploeg daarmee niet wegnemen.

