Openhartige Oranje Leeuwin kondigt voetbalpensioen aan: 'Dan hang ik mijn schoenen aan de wilgen'

Oranje Leeuwin Renate Jansen is met haar club PSV hevig in de strijd om de landstitel, maar de sterspeler van de Eindhovenaren denkt inmiddels ook al over haar toekomst. Ze heeft zelf al een idee wanneer ze met voetbalpensioen gaat. "Ik ben belangrijk, maar soms is het ook goed en tijd om te stoppen", zegt Jansen voor de camera van Sportnieuws.nl.

Voor Jansen staat de teller na negentien duels al op tien doelpunten en acht assists. Ze heeft een groot aandeel in de titelkansen van PSV. "Het gaat goed", zegt ze heel bescheiden. Tóch denkt de 34-jarige aanvaller na over haar voetbalpensioen. "Ik heb nog een contract voor een jaar, maar je gaat natuurlijk wel nadenken. Soms is het ook goed en tijd om te stoppen. Na 2026 hang ik mijn schoenen wel aan de wilgen", onthult de openhartige Jansen.

Oranje Leeuwin vecht zich terug uit diep dal: 'Moeilijkste periode uit mijn carrière' Na tien maanden afwezigheid is Victoria Pelova eindelijk terug bij de Oranje Leeuwinnen. De middenvelder van Arsenal is na een lange revalidatieperiode weer bij de selectie van Andries Jonker gehaald. Pelova scheurde vorig jaar in juni haar voorste kruisbandblessure, maar heeft zich knap teruggevochten. "Viv (Vivianne Miedema, red.) is zelfs een keer teruggevlogen om mij te bezoeken", vertelt ze.

Titelstrijd met PSV

Middenin de intense titelstrijd met FC Twente en Ajax staat er een tweeluik met de Oranje Leeuwinnen tegen Oostenrijk op de agenda. Voor Jansen is dit allesbehalve een hinderlijke onderbreking. "De afgelopen tijd was héél goed bij PSV, maar het is ook fijn om even een pas op de plaats te doen en weer bij de Oranje Leeuwinnen te zijn. Het geeft de mogelijkheid om ons op iets anders te focussen, zodat we straks weer vol energie terugkeren voor de titelstrijd."

'Daar hebben ze me voor gehaald'

Jansen behoort dit seizoen wéér tot de absolute uitblinkers in de Vrouwen Eredivisie. Al zeventien seizoenen speelt ze op het hoogste niveau, maar ze bewijst dat leeftijd in haar geval in ieder geval niets zegt. "Ik voel me fit en dat is het belangrijkste", gaat ze verder. "Ik ben belangrijk voor PSV en draag iets bij aan het team. Maar daar hebben ze me natuurlijk ook voor gehaald", lacht Jansen.

De oud-speelster van koploper FC Twente speelde maar liefst 240 wedstrijden met 130 doelpunten voor De Tukkers, maar verraste vriend en vijand door naar PSV te vertrekken. Vivianne Miedema was lovend over haar nieuwe club en dat begrijpt Jansen héél goed. "Ze zijn gewoon een stapje verder qua faciliteiten, het complex en de mensen die hier werken. Ze zijn nu ook bezig met een 'vrouwenvleugel', dus ik begrijp Viv zeker. Alleen het zegt niets over de kwaliteit van FC Twente, want ze hebben echt een heel goed team", sluit Jansen af.